MAYNILA - Dumayo ang mga nais bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay bago isara sa panahon ng Undas ang mga sementeryo.

Si Angelica Zulueta at ang kaniyang mga kaibigan, dumayo pa mula Malabon para makarating sa Manila North Cemetery.

Hindi na umano nila mabibisita ang kanilang mga yumao sa mga susunod na araw dahil sa trabaho.

“Kasi may work na ako sa Monday hanggang Thursday kaya baka hindi kami makapunta," ani Zulueta.

Sinamantala rin ni Mark Sy ang pagbisita habang maaga pa.

"Para hindi ba kami sasabay sa tao saka para iwas hawaan at siksikan," ani Sy.

Sa tala ng Manila Police District, umabot sa 20,482 ang nagtungo sa sementeryo sa Manila North Cemetery ngayong Linggo. May 100 naman na hindi pinapasok kabilang ang mga menor de edad at mga senior citizen.

Sa La Loma Cemetery sa Caloocan, alas-3 pa lang ay 1,000 na ang bisita.

Kinukuha ang pangalan at cellphone number ng mga pumapasok.

Ipinapakita rin ang vaccination cards.

Bumigat din ang daloy ng trapiko sa Skyway patungo sa Manila Memorial Park kaya marami ang inabot nang ilang oras sa kalsada.

“We expect hanggang ngayon. Bukas kase Lunes, may trabaho, so kaya nagdagsaan over the weekend, nagdagsaan yung mga tao para makabisita," ani Parañaque City TPMO Chief Ted Barandino.

Sa Pampanga, pahirapan naman ang pagbisita sa ilang sementeryo dahil sa baha, partikular na sa bayan ng Masantol, kung saan lubog pa rin sa baha ang karamihan sa mga puntod bunsod ng bagyong Maring at bagyong Jolina.

Si Yolly Yacap at ang kaniyang mister, hindi na lumusong sa baha.

“Yung mga bata po sila na lang ang nagsindi kasi po hanggang dito yung tubig baha po doon pero yung isa po hindi naman," ani Yacap.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News; may ulat din ni Gracie Rutao