Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Planong limitahan ng mga awtoridad ang mga araw na bukas ang Manila Baywalk Dolomite Beach kasunod ng walang patid na pagdagsa ng mga namamasyal dito.

Ayon kay Jacob Meimban Jr., Deputy Executive Directo ng Manila Bay Coordinating Office, isasara tuwing Biyernes ang lugar para magkaroon ng maintenance work.

"In the coming days, we will be putting additional adjustments. Una diyan, gusto nating ipaalam sa publiko na magsasarado po kami tuwing Biyernes, buong araw. Bigyan niyo po kami ng 1 araw na gawan ng maintenance work yung dolomite beach," ani Meimban.

Dagdag nila, pinapapasok na nila ang lahat ng gustong pumasok dahil baka magsiksikan pa sa pila sa labas ng beach.

"In-institute namin na approach sa labas. Mahirap kasing magkaroon ng congestion sa labas, lalo na yung mga nakaraang araw, dahil sa labas, makitid yung Baywalk area. So pag nagkaroon doon ng congestion, ng pilahan, mas mahirap yun, mas dikit-dikit sila kumpara dito sa loob," aniya.

Paalala rin ng opisyal na bawal magswimming at magtampisaw dito at kung makita na maraming tao rito ay huwag munang pumasok at mamasyal lang muna sa ibang parke.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News