Ilang Pinoy nurses sa Germany, nakahabol sa OV registration deadline

ESSEN - Nakahabol sa extension ng registration para sa overseas voting ang mga bagong dating na Filipino nurses sa Essen,Germany.

Mula Hulyo hanggang Oktubre ngayong taon, sunod-sunod ang pagdating ng Filipino nurses dito sa Essen, Germany dahil sa Triple-Win-Project ng Pilipinas at Germany.

Kahit mahigit 200 kilometro ang layo ng Alfried Krupp Krankenhaus, Essen sa Philippine Consulate General sa Frankfurt, hindi alintana ng bagong nurses ang layo ng lugar, makapagparehistro lang bago ang October 14 deadline.

“Importante sa akin kasi gusto kong marinig yong boses ko and it’s an opportunity na rin to make an impact kahit isang boto lang yan it gives impact sa resulta ng halalan,” sabi ni Mae Pasigna, Pinay nurse sa Essen.

“As a Filipino citizen kailangan ito rin ‘yon time natin and responsibility natin to choose and to vote wisely ng mga gusto nating leaders,” sabi naman ni Grace Bacuen, Pinay nurse sa Essen.

“Yung huling boto ko ay 2010 pa po. So para sa akin, matagal tagal ko ding hindi napa -practice, so kailangan ko po siyang gawim para magawa ko yon. Kahit papaano, is nagpa-rehistro ako, para maboto ko yong tamang tao para sa posisyon na ‘yon,” sabi Kristian Buna,Pinay nurse sa Essen.

Ang nurse na si Gemma Velasco dahil sa mahigpit na schedule ng kanyang trabaho, hindi na nagawang makapagpa-rehistro.

“Nanghhinayang po kasi laging nasa ibang bansa ako hindi po ako nakakapag pa register parang nasasayang po iyong bilang ng boto ko. Minsan po kasi ‘yong isang kandidato kailangan nilang isang point or 2 points para manalo kaya nakakapanghiyang din po,” sabi ni Gemma Velasco,Pinay nurse sa Essen.

Panawagan naman nila sa kanilang mga kababayan na isiping mabuti kung sino ang kanilang iboboto.

“Ang maipapayo ko sa mga kababayan natin ay piliin ng Mabuti, kung pwede mag- research pag pray natin talaga na mabigyan tayo ng wisdom kung sino sa tingin natin yong karapatdapat na mahalal,” dagdag ni Pasigna.

Sa datos ng Philippine Embassy sa Berlin may 4,971 registered Filipino overseas voters noong 2016 presidential elections pero 1,961 lang ang nakaboto. Ayon naman sa COMELEC, mahigit na anim na libong ang nakarehistrong Filipino overseas voters sa Germany hanggang 2019.

Inaasahang nadagdagan pa ito dahil sa kampanya na magpa-rehistro at extension ng deadline.

