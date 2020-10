Online pre-marriage counseling, libreng ‘mask garden wedding’ alok ng Makati LGU

Attached. Bukod sa online pre-marriage counseling, may alok ding Mask Garden Wedding ang Makati City LGU para sa kanilang mga residente. ABS-CBN News

MAYNILA - Gagawin nang online ang pre-marriage counseling sa lungsod ng Makati, isa sa requirements para sa mga nag-a-apply ng marriage license, habang may alok din silang libreng "mask garden wedding."

Inilunsad ito ng Makati Social Welfare Department para sa mga gustong magpakasal ngayong may COVID-19 pandemic.

Bibigyan ng online counseling ang hanggang 15 pares bawat session.

Sa ilalim ng 1987 Family Code, ang mga nag-a-apply para sa marriage license na may edad 18 hanggang 25 ay kailangang dumalo sa pre-marriage counseling na isinagawa ng accredited counsellor.

Meron ding libreng face mask garden wedding para sa mga gustong magpakasal ngayong panahon sa Makati.

Linggo-linggo ang ang civil wedding ceremony sa Washington Sycip Park sa Legaspi Village.

Hanggang 6 na bisita lang ang puwedeng isama ng bawat pares sa kasalan, at lahat ay obligadong may suot na face mask at face shield, at mahigpit na sumunod sa health protocols tulad ng social distancing.

Puwedeng tumawag sa telepono ng MSWD para magpa-schedule sa mga naturang serbisyo. -- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News