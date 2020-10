Mga pumupunta sa mall, dumarami sa pagluwag ng quarantine restrictions

MAYNILA - Malaki ang naitulong ng pagluluwag ng quarantine restrictions para muling dumami ang pumupunta sa mga malls.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ng mga kinatawan ng SM Supermalls, Ayala Malls at Robinsons Malls na tumaas ang porsiyento ng mga taong nagpupunta ngayon sa kanilang mga establisimyento.

“Sa pagluwag ng restrictions dumami 'yung mga tao lalo na nung weekend, pumalo sa 50 to 60 percent na nang dati nating traffic sa malls,” pahayag ni Charmaine Bauzon, head ng Luzon Operations ng Ayala Malls.

Ganito rin ang nakikita nina JonJon San Agustin, senior vice president for marketing ng SM Supermalls, at Myron Yao, regional operations manager ng Robinsons Malls.

“It’s starting to come back already since we opened last May. You can see it's already 3 to 4 times that level and we are increasing. Nakikita namin siguro maganda 'yung momentum papasok ng Christmas,” sabi ni San Agustin.

Nitong nakaraang linggo pinayagan na ng Inter-Agency Task Force (IATF) on COVID-19 response ang pagluwag sa edad ng mga taong puwede nang makalabas ng kanilang mga bahay.

Base sa IATF, ang 15 hanggang 65 anyos ay makalalabas na ng bahay, pero maari pa ring magpasya ang mga lokal na pamahalaan kung ano ang sa tingin nila ay mas nararapat na edad. Dati ay bawal ang mga wala pang 21 at higit 60 anyos na lumabas.

“Ang magandang balita, wala nang quarantine pass basta may valid ID na maipapakita,” sabi ni Bauzon.

Sa kalakhang Maynila, ang mga nasa edad 18 hanggang 65 ang siyang papayagang makalabas.

“Ang priority natin talaga d'yan ay safety ng customers natin. It’s something that we have to respect,” dagdag naman ni San Agustin.

Ang dahan-dahang pagbubukas ng ekonomiya ay magbibigay-daan para muling makabalik sa operasyon ang mga negosyo at makapagtrabaho rin muli ang mga tao.

Tiniyak naman nilang tatlo na sumusunod ang kanilang mga establisimyento sa mga minimum health protocols tulad ng temperature check, pagsusuot ng mask at shield at physical distancing.

Sabi ni Yao, sila sa Robinsons Malls ay mayroon ding mga tinatawag na safety marshals na laging nagpapaalala sa mga shoppers na sumunod sa mga protocols.



Pinag-aaralan din ng mga pamunuan ng mga malls ang pag-extend sa operating hours sa papalapit Kapaskuhan.

“Papalapit nang papalapit ang Chrsitmas season, we are open to checking again and reviewing again our operating hours,” sabi ni Yao.

Simula Nob. 2 naman ay magiging 10 a.m. hanggang 9 p.m. na ang operating hours ng SM Supermalls araw-araw.

May ilang mga malls naman ang Ayala na maaga nang nagbubukas dahil sa programa nilang fresh start kung saan nag-offer ang kanilang mga malls ng activity sa open area tulad ng zumba at hinihikayat na rin silang doon na mag-agahan sa mall.