Mga nagpositibo sa COVID-19 na frontliner sa Fabella Hospital, 11 na

MAYNILA - Pumalo na sa 11 ang bilang ng mga tauhan ng Jose Fabella Memorial Hospital na nagpositibo sa COVID-19.

Sa 270 na na-swab test ng ospital, aabot sa 3 doktor at isa pang staff sa medical records section ang nagpositibo sa sakit, batay sa update ng ospital ngayong Sabado.

Nitong Biyernes, 7 ang nasabing positibo sa sakit, dahilan para itigil muna ang admission ng mga pasyente.

"Kailangan ng extensive na contact tracing para sa kanila and it is more prudent to do that kasi nga hindi tayo sigurado kung sino na sa nakausap nitong mga doctor na ito na kahit asymptomatic ay maaaring positive na sa COVID-19," ayon sa public information officer ng ospital na si Dr. Diana Rose Cajipe.

Mahigpit na sinusuri ng ospital ang mga pasyente. Kaya payo nila sa mga balak manganak sa Fabella, maghanap muna ng ibang puwedeng mapanganakan maliban sa emergency situation.

"Halimbawa, dumating ang pasyente at palabas na ang baby. Pagdating niya sa triage namin definitely may naka-stand by naman na doktor para paanakin sila doon," ani Cajipe.

Hindi pa matukoy kung kailan ulit tatanggap ng pasyente ang ospital. Nakadepende pa rin ito sa resulta ng swab test na gagawin nila sa mga sumusunod na araw.

