Ilang sementeryo sa Maynila pinupuntahan na bago isara sa Undas

Pininturahan ng 64 anyos na si Fernando Sulayao ang puntod ng kaniyang magulang at lola sa Manila North Cemetery noong Huwebes. Sarado mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 4 ang mga sementeryo dahil sa banta ng COVID-19. George Calvelo, ABS-CBN News

Nagsimula nang magpuntahan sa mga sementeryo ang ilan sa publiko para dumalaw sa kanilang yumaong mahal sa buhay sa ilang araw bago isara ang mga sementeryo sa buong bansa sa Undas dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, ngayong weekend nila inaasahan ang bulto ng mga bibisita, pero hindi pa rin daw ito kasingdami ng nakasanayan tuwing Undas.

"Ine-expect namin kahapon, since this is the last weekend bago magsara, iniisip namin baka bumulusok ang dami. Kasi pagdating ng Monday, Tuesday at Wednesday, may pasok po," ani Roselle Castañeda, direktor ng sementeryo.

Sa tala ng Manila Police District Station 3, umaabot na sa 3,200 ang bilang ng mga bumibisita sa sementeryo hanggang alas-11 ng umaga ng Sabado.

"Nakikita namin karamihan ngayon mga dalaw . . . Hindi na rin nagtatagal sa loob. Makapag-alay lang ng dasal, makapaglinis, isa o dalawang oras umuuwi na rin sila. Yung congestion sa loob at labas ay maluwag," dagdag niya.

Kasama sa mga dumalaw si Beth Garcia Rivera at ang kaniyang pamilya.

Noong mga nakaraang taon, mula umaga hanggang gabi nananatili sa loob ng sementeryo sina Rivera.

Pero ngayong taon, naglinis lang sila ng puntod ng mga yumaong kaanak, nagdasal at nananghalian at saka umuwi dahil nananatili pa rin daw ang banta ng coronavirus.

"Originally, from breakfast to dinner na nandito kami. Pero ngayon, lunch lang para kasalo namin sila. Dala namin favorites nila," ani Rivera.

Bago makapasok ng sementeryo, isa-isang iniispeksyon ng mga pulis ang dalang gamit ng mga dalaw.

Bawal kasi ang matatatlim na bagay, flammable materials, alak at iba pa.

Dadaan din sila sa decontamination booth at temperature check. Kailangan ding naka-face mask at face shield ang mga ito.

Nitong Sabado, aabot sa 300 ang hindi pinayagang makapasok.

"Ito yung mga below 15 and 65 up na dadalaw. Pasensya na po, kayo po ay ipinagbabawal pumasok. At yung mga walang face mask at face shield," ani Manila Police District Station 3 commander John Guiagui.

Hindi rin pinapayagang pumasok ang mga sasakyan, kaya ang ilang tricycle, sa labas ng sementeryo pumuwesto.

Bagamat bawal sa loob, pinayagan naman ang pagbebenta ng mga bulaklak at kandila sa labas at entrance ng Manila North Cemetery, kaya kahit papaano, kumikita na rin ang mga nagtitinda gaya ni Rosario Superio.

"Hindi na ganoon kalaki ang kikitain, hindi katulad ng last year na walang lockdown. Kaya bumabawi nalang po kami bago isara ang mga sementeryo sa mismong Undas. Tapos pagkatapos nito, sa November, magbubukas po uli," ani Superio.

Tuluy-tuloy naman ang pagtanggap ng Manila North Cemetery ng mga libing hanggang sa Oktubre 28.

Pero hanggang tatlumpung tao lamang ang pinapayagan bawat libing.

Bukas ang Manila North Cemetery mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Pero dahil sa lawak ng sementeryo, nagbibigay ang pamunuan ng palugit na isang oras, lalo kung malayo ang puntod na pupuntahan.

Basta’t pagsapit daw ng ala-6 ng gabi, ang mga dumadalaw ay nakalabas na ng sementeryo.

Samantala, sa katabing Manila North Green Park, ipinatutupad pa rin ang schedule base sa unang letra ng apelyido ng namatay.

Ngayong Sabado,papayagan lamang ang pamilya ng mga namatay

na ang apelyido ay nagsisimula sa letrang S at T.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News