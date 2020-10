Ilang eskuwelahan ginagabayan ang mga magulang para sa online class ng anak

Nag-aaral na rin ng computer at cellphone applications ang ilang magulang ngayong online class ang mode of learning ng mga anak. ABS-CBN News

MAYNILA - Kung dati, mga gawaing bahay at pag-aasikaso sa mga anak ang inaatupag ni Delma Marimon, nag-aaral na rin siya ng computer at cellphone applications.

Isa si Marimon sa 50 sumali sa E-Nanay Tutorial Program ng Malabon University.

"Minsan may mga tanong anak ko, ang hirap kapag di mo alam isasagot. Ang hirap hagilapin," ani Marimon.

Nakikinabang din sa programa ang mga estudyante ng College of Education na tumatayong tutor ng mga nanay bilang bahagi ng kanilang practice teaching, o on-the-job training.

"OK na rin itong one on one, kasi pagdating sa pagtuturo nakikita iyong developments,” ayon sa tutor na si Aubrey Gumatay.

Ayon kay Catherine Ignacio, pinuno ng Malabon University Research and Extension Services, isinasailalim sa training sa iba’t ibang work apps ang mga magulang.

Sa Novaliches, Quezon City, training at gadget naman ang tulong sa mga estudyante ng Santa Lucia High School.

Kabilang ang magkapatid na Samantha at Gian Payawal sa mga nabigyan ng tablet para sa kanilang online class.

Malaking tulong ito sa kanila dahil ang mga magulang nilang guro ang gumagamit ng desktop nila sa bahay kaya sabay-sabay silang naka-online class tuwing umaga.

"Sobrang beneficial ito ngayon pandemic. May mga magulang na nawalan ng trabaho," ani Samantha.

Nababantayan ng mga guro ang performance ng kanilang mga estudyante gamit ang gadget.

"Kaming mga guro meron din kaming pagkukulang, sa pamamagitan po nito, iyon po ay napupunan," ani Ferdinand Payawal, na guro rin sa naturang paaralan.

Restricted din ang apps sa mga ipinamigay na gadget kaya hindi madi-distract ang mga bata sa online games.

Umaasa ang mga guro at magulang na mapapalawig pa ang mga programang tumutulong na malampasan ang hamon ng new normal sa edukasyon. — Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News