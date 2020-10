Baguio inaasahang maaabot ang target na 300 tourista kada araw

MAYNILA - Malaki ang posibilidad na mapunan ng Baguio City ang itinakda nitong 300 turistang mula Luzon na papayagang bumisita sa tinagguriang summer capital ng Pilipinas.

Ayon kay Eng. Eric Mapalo, Baguio City Tourism Officer, steady umano ang pagdami ng bilang ng mga request mula sa mga turistang nais pumasok sa kanilang lungsod.

“Iniisa-isa nating nire-review ang mga ito lalo na ang darating na weekend dahil long weekend siya, dumadami din ang gustong umakyat ng araw na iyon. Baka maabot namin ang 300 sa isang araw sa weekend na darating,” sabi ni Mapalo.

Nauna nang sinabi ni Mayor Benjamin Magalong, ang itinalagang contact tracing czar ng bansa, na tanging 300 turista lamang ang kanilang papayagang makapasok sa lungsod kada araw.

Simula Huwebes hanggang Sabado, umabot sa kabuuang 104 ang mga bumisita sa Baguio. May 19 umanong dumating noong Huwebes, 39 ng Biyernes at 46 ngayong Sabado.

Kailangan muna aniyang magarehistro sa Baguio Visitor Information and Travel Assistance (VISITA) program ang mga turista para mamonitor ng awtoridad ang pamamalagi nila sa lungsod.

“Lahat ng mga ito naka-declare naman kung saan sila mag stay and these hotels were given the proper inspection to ensure na ino- observe nila yung health protocols,” sabi niya.

Watch more in iWantTFC

Tanging binibilang lamang ng kanilang tanggapan ay ang turistang may leisure travel at hindi ang may mga business at essential travel sa lungsod.