Babae patay sa banggaan ng motorsiklo, truck sa Maynila

MAYNILA - Patay ang isang babaeng backrider matapos mabangga umano ang sinasakyang motorsiklo ng isang trailer truck sa Maynila nitong Biyernes.

Ayon sa MPD Traffic sector, nangyari ito sa northbound ng Mel Lopez Boulevard o Road 10. Pagdating sa may kanto ng Matimtiman St. sa Tondo, na side-swipe ng truck ang motorsiklo.

Sa lakas ng impact, natumba ang motorsiklo at nasira ito.

Sugatan ang lalaking driver ng motorsiklo, pero nasawi ang babaeng angkas nito, na isang marketing assistant.

Tumakas ang truck driver sakay ng kaniyang truck.

Pinaghahanap na ng mga pulis ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property with physical injury at homicide.