Comelec ipinapaubaya sa AFP, PNP ang reshuffle sa mga tauhan

Ipinauubaya na ng Commission on Elections Bicol region sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang pag-reshuffle ng kanilang mga tauhan sa Masbate, matapos ang pamamaril na nangyari nitong Linggo sa Barangay Mairangan, Masbate City.

Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Maria Juana Valeza, kailangan lamang na mabigyan sila ng abiso sa loob ng 24 oras.

“They can reshuffle or reassign PNP and AFP personnel without prior authority from us, as long as we are given notice within 24 hours ng reassignment, augment the number of personnel there if necessary and of coursei-pursue itong mga perpetrators and hopefully di na mag escalate ang situation dun at wag ng madagdagan pa ang casualties natin sa Masbate," aniya.

Nitong Linggo, dead on arrival sa ospital ang 44 anyos na si Juvy Pintor, tumatakbo sa pagka-barangay kagawad habang sugatan naman ang kasama nitong si Joseph Martinez, 59 anyos at incumbent chairman ng Barangay Mairangan, matapos silang pagbabarilin.

Nangyari ang insidente habang nasa burol ng isang kapitbahay ang mga biktima nang dumaan ang grupo ng kalabang partido at dito na nagkainitian at nagresulta sa pamamaril.

Ayon sa Bicol Police, dalawa sa pitong suspek ang nahuli na samantalang sumuko naman ang tatlo pa. Sa ngayon ay pinaghahanap pa ang dalawa pang suspek.

- ulat ni Aireen Perol