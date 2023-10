13 non-marital Pinoy kids sa Jordan nakauwi sa Pilipinas

AMMAN - Nakauwi na sa Pilipinas kamakailan ang 13 non-marital Filipino children o mga batang hindi kasal ang mga magulang nang sila ay ipinanganak, sa tulong ng Philippine Embassy sa Jordan at Migrants Workers Office.

Ito ang unang batch ng repatriation mula sa 60 non-marital children na nakatakdang makauwi ngayong taon. Makalipas ng halos isang dekadang negosasyon sa Jordanian government, nakakuha ang mga kinauukulan ng exceptional concession noong August 10, 2023.

PE Amman

Nagbigay daan ito para matuloy na ang repatriation ng mga nasabing kabataan at hindi na rin sila pinagbayad sa penalties dahil sa overstaying.

Ang mga nasabing mga bata ay hindi pinahihintulutang makaalis ng Jordan noon kung walang Jordanian birth certificate, bagay na hindi maaring maibigay sa kanila kung hindi kasal ang kanilang mga magulang.

Ang birth certificate kasi ang pangunahing dokumento para mapayagang makaalis ang isang foreign national na ipinanganak sa Jordan.

PE Amman

“This repatriation is a testament of the willingness of our two countries to resolve matters that affect the interests of our Filipino nationals in Jordan. We have proven that, in coordinating closely with our host government, we can get the job done. Now, our non-marital Filipino children accompanied by their parents can safely return to the Philippines,” pahayag ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos.

“Our appreciation also extends to the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan for their support to this humanitarian undertaking, including working closely with the Philippine Embassy in Amman for the requirements for this effort, which took time and a lot of representations by both sides,” dagdag ni Santos.

Pinasalamatan ni Ambassador Santos ang Assistance to Nationals team ng embahada para sa kanilang pagsusumikap na mapauwi ang unang batch ng mga bata sa Pilipinas.

PE Amman

Nabigyan din ng embahada ang repatriates ng Philippine civil registration documents at travel documents. Ang Migrant Workers Office sa Amman naman ang umako sa gastos ng flight tickets, bus transports at temporary accommodation sa shelter, isang araw bago ang kanilang flight patungong Pilipinas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan Jordan, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.