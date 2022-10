Arestado ang isang 18 anyos na estudyante sa Balayan, Batangas noong ika-21 ng Oktubre 2022 dahil sa umano'y pambubugaw ng kaniyang mga kaklase, ayon sa National Bureau of Investigation (NBI) sa Calabarzon. Retrato mula sa NBI-Calabarzon

Arestado ang isang 18 anyos na estudyante sa Balayan, Batangas dahil sa umano'y pambubugaw ng kaniyang mga kaklase, ayon sa National Bureau of Investigation (NBI) sa Calabarzon.

Hindi na umano nakapalag ang suspek na si alyas "Mae" nang posasan ng mga taga-NBI sa isang entrapment operation sa isang beach resort nitong Biyernes.

Ayon sa NBI, modus ng dalaga na sa pamamagitan ng dalawang dummy social media account ay ibugaw sa mga kliyente ang kaniyang mga kaklase sa online class.

Ipinapadala umano ng suspek ang mga larawan ng kaklase sa mga target na foreigner na mga turista sa Batangas.

Ayon pa sa NBI, kapag nakumbinsi ang kliyente, isang beach resort sa Batangas ang kanilang tagpuan.

Hindi lang umano mga dayuhan ang kliyente kundi pati mga lokal na turista.

Ayon sa suspek, nagawa lang niya ang krimen dahil kailangan niyang kumita upang maipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral sa senior high school.

Nasagip ng NBI ang 12 kaklase at kaibigan ng suspek, na kinabibilangan ng mga menor de edad.

Nai-turn over na sa Department of Social Welfare and Development sa Batangas ang mga nasagip.

Nasa kustodiya ng NBI ang suspek na mahaharap sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act in relation to the Cybercrime Prevention Act.

— Ulat ni Ronilo Dagos

