Pinay scientist, wagi sa Green Talents award ng German government

BERLIN – Recipient ang Pinay scientist na si Dr. Chosel Lawagon ng University of Mindanao ng prestisyosong “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development'' ng German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) ngayong taon.

Ang Green Talents International Forum ay isang international competition para sa mga outstanding young scientists na ang focus ay sustainability sa kanilang mga komunidad.

Kasama si Dr. Lawagon sa 25 pinili ng panel ng German experts mula sa 467 applicants mula sa 78 na bansa. Si Dr. Lawagon ay Director ng Center for Green Nanotechnology Innovations for Environmental Solutions sa University of Mindanao, na Nag-research ng upcycling ng basura sa pamamagitan ng nanotechnology.

Tinanggap ni Dr. Lawagon ang kanyang award mula kay Dr. Michael Meister, Parliamentary State Secretary to the German Federal Minister of Education and Research sa isang online awarding ceremony (PE BERLIN PHOTO)

Isa sa kanyang mga proyekto na pinondohan ng Department of Science and Technology (DOST) ang conversion ng basura sa mga nanoparticle na maaaring ihalo sa “smart concrete” na magpapatatag sa imprastraktura ng earthquake- prone areas ng bansa, tulad ng Mindanao.

Bumilib din ang mga German experts sa ginawang pananaliksik ni Dr. Lawagon tungkol sa paghahalo ng nanomaterials mula sa agriculture at plastic waste sa isang nanogenerator. Ayon kay Dr. Lawagon, ito’y may potensyal na magbigay ng mas murang renewable energy source at pwedeng maging alternatibo sa mga solar panel.

Nagsagawa rin ng pananaliksik si Dr. Lawagon kasama ang University of Mindanao College of Engineering at College of Arts and Sciences sa epekto ng landfill leachate sa mga kalapit na ilog ng Davao City.

Bilang Green Talents Awardee, lumahok si Dr. Lawagon sa virtual GreenTalents Science Forum, na nagbigay sa kanya at sa kanyang mga kapwa awardee ng pangkalahatang ideya ng sustainability research landscape ng Germany, at ng pagkakataong makipag-network sa mga German researcher.

Dumalo naman sa virtual awarding ceremony ang mga kinatawan ng Philippine embassy sa Germany noong October 15, 2021. Binigyan sila ng private virtual room para makausap si Dr. Lawagon.

Kausap nina CDA a.i. Lillibeth Pono, Consul Mary Luck Hicarte at Vice-Consul Mina Ganzon ng Philippine Embassy sa Berlin si Dr. Lawagon sa isang virtual private room. (PE BERLIN PHOTO)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Germany, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website