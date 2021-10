“One-day fun game” ginanap sa Assir region ng Saudi Arabia

ASSIR - Matapos ang halos dalawang taon, muling nagsama-sama para sa “One-day Fun Game” ang mga Pilipino sa Assir region ng Saudi Arabia.

Dahil sa patuloy na pagluluwag ng Saudi Arabia sa COVID-19 restrictions, pinahintulutan na ang sporting events at public gatherings, tinanggal na rin ang pagsuot ng mandatory face masks sa public open places.

Kaya naman tuwang-tuwa ang mga Pilipiino sa Assir region sa “One-day fun game” na inorgnisa ng United Overseas Filipino Workers-Assir Region o UOFWAR.

Layon ng fun game na palakasin ang samahan ng mga Pinoy sa gitna ng pandemya. Pagkakataon na rin ito para mag-enjoy ang Filipino community lalo’t halos dalawang taon ding naghigpit sa mga gathering dahil sa COVID-19 restrictions.

“So this is a good start na maumpisahan natin sa basketball sa upcoming project nawa ang lahat ng mga organisasyon ay magkaisa sa mga proyekto ng bawat organisasyon at tulong sa lahat ng mga projects,” sabi ni Edwin Senas,President, United Overseas Filipino Workers in Assir Region (UOFWAR).

“Nag-enjoy naman lahat at least yung purpose talaga ng game na ito, natupad naman na magkaisa isa lahat ng organisasyon sa Assir sa Abha Khamis,” Richard Llaneta, Member, Alpha Kappa Rho Anim na organisasyon ang lumahok sa masayang palaro.

Hiling sa kanila na dumalo rito at nagdala rin sila ng kanilang mga team.

“Nag-participate po sila , ginawa po nila ang naaayon at inaasahan sa kanila,” sabi ni Fritz Jimenez, Event organizer, Secretary, United Overseas Filipino Workers in Assir Region (UOFWAR).

Nagkampeon sa “One day fun game” ang grupo ng Guardians Supreme.

“Marami kaming grupo rito, kaya ang ginawa namin mag-isa tayo ng layunin na magkaisa tayo para makatulong sa mga kababayan po namin Kaya itong binubuo namin itong fun game na ito para sa kanila, heto ang umpisa ng pagkakaisa ng community para solid kami,” Erick De Castro, Chairman, Khamis Basketball League (KBL).

Inaasahan ng Filipino community sa Assir region at ng iba-ibang organisasyon na masusundan pa ng mga makabuluhang proyekto tulad ng mga palaro dahil pinapayagan na ng Saudi Arabia ang sports activities at public events dahil sa pagbaba ng COVID-19 cases.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.