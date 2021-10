MAYNILA—Marami ang nagulat nang malaglag sa lower bracket ang defending champions na Blacklist International sa Mobile Legends: Bang Bang Professional League Season 8 playoffs matapos matalo sa Smart Omega noong Biyernes.

At matapos manalo kontra Nexplay EVOS nitong Sabado, mas mahaba pa ang kanilang tatahakin para ma-defend ang kanilang trono, dahil kailangan pa nilang talunin Smart Omega bago pa makaharap ang Onic Philippines sa Grand Finals.

Hindi naman daw ito alintana para sa defending champions.

"Sinasabi [ko na] do or die kami [kasi] nasa upper bracket kami noon. Ganu'n din kung gagapangin namin ang lower bracket do or die pa rin hanggang finals," ani Kiel "OHEB" Soriano sa isang post-match press conference.

At para naman kay captain Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna handa naman sila sa haharaping laban.

"So I think prepared naman kami so mag-maximum of 12 games kami. Wala na kaming choice. Andito na, so gagawin na lang namin best namin in every matches," ani OhMyV33nus.

Nitong Biyernes lang ay natalo sila ng Omega sa iskor na 3-1, na dahilan para bumaba sa lower bracket.

Matapos ang laban, aminado ang koponan na malaki ang naging adjustment nila lalo't suspendido noon si OHEB dahil sa paglabas ng middle finger sa laban kontra Smart Omega ilang linggo na ang nakalipas.

"Magiging kalmado na ako di na ko magpapadala sa emosyon. Gagawin kong inspirasyon ko. Babawi ko 'yung team ko. Kukunin pa rin namin yong title," ani OHEB.

Makakaharap muli ng Blacklist ang mga karibal na Omega Esports alas-2 ng hapon ng Linggo, Oktubre 24.