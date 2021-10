Internship program para sa Filipino students, binuksan sa UAE

DUBAI - Halos 300 Filipino students ang mabibigyan ng magandang employment opportunities sa Middle-East at Europe dahil sa internship program na pinangunahan ng Philippine Business Council sa pakikipagtulungan ng isang British university sa Ras Al Khaimah.

Makakasama sila sa halos isanlibong estudyante ng Bath Spa University na 80% ay mga Pilipino. Bukas ito sa graduating at graduates ng kanilang unibersidad.

“Yun internship program na ito is gonna be helpful lalo na po for the students na naghahanap ng experience para after school hindi na sila mahihirapang maghanap ng trabaho,” sabi ni Saeed Mir, Emirati-Filipino student.

“My expectation for this event is to get to know multiple companies regarding Filipino companies in particular and try to find opportunities such as job opportunities,” sabi ni Wallace Shane Dharmasena, Emirati-Filipino student.

Suportado ng ilang malalaking kumpanya mula sa iba-ibang industriya ang internship program Maging Philippine Consulate General-Dubai ay naniniwala na malaking tulong ito sa mga estudyanteng Pinoy.

“Ang desire po talaga ng internship program is to provide world-class opportunity for our Filipino students studying here in the UAE and expose them to real life challenges of the corporate world,” paliwanag ni Sharina Manaog, Corporate Affairs Executive, Bath Spa University.

Tatagal ng tatlong buwan hangang isang taon ang internship program na magsisimula ngayong taon.

Sinimulan na ang pagpo-proseso ng mga requirement sa mga kumpanyang tatanggap sa interns.

