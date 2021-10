Dumagsa ang mga tao sa Dapitan Arcade sa Quezon City para mamili ng mga Christmas decoration ngayong Oktubre 19.

MAYNILA—Hindi pa rin pinapayagan ang mass gathering para sa Halloween at Christmas parties ngayong taon, ayon sa Department of Health.

Sa public briefing sa government television nitong Sabado, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na maaari lang gawin ang selebrasyon kung magkakapamilya ang magtitipon at hangga’t maaari ay nasa open area.

Ipinaalala ni Vergeire na may umiiral pa ring restrictions kung saan dapat doble ingat ang publiko sa “3Cs”, o mga lugar na closed at crowded at hindi maiiwasan ang close contact.

“Kung ’yung mga sinasabi na within the bubble of the family, maaari naman pong gawin. Kailangan lang talaga ’yung safety protocols ay ipatupad. Iyong 3Cs natin, i-recognize natin iyan na iyan po ’yung mga pinakamagbibigay ng impeksyon sa pamilya,” ani Vergeire.

“At kung mayroong may sintomas, huwag na muna po tayong umattend ng mga ganitong party.”

Aminado naman si Vergeire na malaki ang posibilidad na mas luwagan pa ang mga panuntunan sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 2 sa susunod na buwan dahil sa patuloy na pagbuti ng sitwasyon.

Ayon kay Vergeire, nasa 967 kaso kada araw ang naitatala sa Kamaynilaan sa nakalipas na pitong araw.

Sa pag-aanalisa ng ABS-CBN Data Analytics at OCTA Research Group, nasa 996 ang average na kaso kada araw sa nakalipas na linggo. Ito anila ang unang pagkakataon na mas mababa sa 1,000 ang 7-day average sa loob ng halos 3 buwan o mula noong Hulyo 28.

“Napakalaki na po ng pagbaba ng mga kaso. Ang atin pong mga ospital ay medyo na-decongest na,” ani Vergeire.

“Generally, bumaba na po ang utilization natin sa mga ospital. So, hopefully by November, we can be able to deescalate and open up further our economy.”

Nasa 39 porsyento ang paggamit ng COVID-19 beds, habang 49 na porsyento naman sa ICU, batay sa ulat ng DOH nitong Biyernes.

“Ngayon po, moderate risk classification tayo sa kaso. At ’pag tiningnan naman natin ang health system capacity natin, low risk na po tayo . . . So, looking at these figures, ’pag tiningan ho natin at magtuloy-tuloy po ang pagbaba ng kaso at ang mga tao sa ospital, we are seeing that the possibility of being deescalated to Level 2 to is very high,” ani Vergeire.

Samantala, pinayuhan din ni Vergeire ang mga nangangampanya sa halalan na maging responsable sa pagpapatupad ng health protocols sa mga inoorganisang pagtitipon. — Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News