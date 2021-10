Watch more on iWantTFC

Patuloy na hinihikayat ng Department of the Interior and Local Government ang publiko na maaga nang bumisita sa mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay bago pa ang Undas, dahil sa banta ng pandemya.

Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, mahalagang mahigpit na sundin ang minimum public health standards.

Nagpaalala siya na sarado ang lahat ng sementeryo mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2 para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Sakop naman ng guidelines ang mga pampubliko at pribadong sementeryo, kolumbarya, at memorial parks.

Sa Manila North Cemetery at North Greenpark Cemetery, mga 4,000 ang dumalo ngayong Sabado at maaga pa lang ay dagsa na sila rito.

Mahigpit din ang seguridad at kinukumpiska ang mga kutsilyo, mga matatalim na bagay, baraha, alak, stereo, at lighter.

Bawal din ang mga flammable o umaapoy na kemikal.

Bawal ding pumasok ang mga menor de edad at mga senior citizen na hindi na kayang maglakad patungo sa puntod ng mga mahal sa buhay. — May ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News