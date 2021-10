Watch more on iWantTFC

Pinag-uusapan na ng Department of Health at mga eksperto ang pagpapalawig ng pagbabakuna sa mga menor de edad sa mga lugar sa labas ng Metro Manila kontra COVID-19.

"We are already discussing with our experts ’yung expansion na isasagawa kasi sa ngayon NCR pa lang," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

" ’Pag nakita natin na maayos ang pagpapatupad natin, ieexpand natin ang pagpapatupad natin," dagdag ni Vergeire.

Sa ngayon, nasa ika-2 bugso ang pagbabakuna ng mga batang 12 hanggang 17 anyos.

Mga batang may health risk o comorbidity pa lang ang binabakunahan sa ngayon.

Tiwala ang DOH na kayang pagsabayan ang rollout ng pilot vaccination sa kabataan at ang kasalukuyang bakunahan.

"Kahapon nakapag tala tayo ng more than 700,000 jabs per day, sa tingin po namin mukhang kaya natin gawin ito para mapabilis ang bakunahan para mas maprotektahan ang ating bansa," ani Vergeire.

Sa huling tala ni vaccine czar Carlito Galvez Jr., nasa 7.9 milyon na ang fully vaccinated sa Metro Manila o katumbas ng 80.8 porsiyento ng target population. — Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News