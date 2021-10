Nilahukan ng iba’t ibang grupo ang ikinasang national caravan para suportahan ang kandidatura nina Vice President Leni Robredo at Sen. Francis “Kiko” Pangilinan na tatakbo bilang presidente at bise presidente sa halalan sa 2022.

Dinaluhan ng mga bikers ang caravan para sa tambalang Leni-Kiko para sa Halalan 2022 sa Iloilo City. Larawan mula kay Arnold Almacen

Sa Iloilo, halos 400 na mga Ilonggo bikers ang sumama sa Iloilo Bike for Leni at nag-ikot sa mga pangunahing kalsada sa lungsod nitong Sabado ng umaga.

Pormal din na inanunsyo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sa pamamagitan ng kaniyang social media post, ang pagsuporta sa kandidatura ni Robredo.

"As the father of the city, I saw how my people suffered and how one woman stood up in silence; a unifying leader, a friend, and a mother - VP Leni Robredo. Pink is not just a color. This now shows what we stand for. We stand for someone who has ears that listen, hands that help, and a heart that cares. I am Mayor Jerry Treñas, a father, a leader, an Ilonggo, and a Filipino. I stand with Leni Robredo in making the sun rise again,” sabi ni Treñas.

Sa Dulag, Leyte, dumaan sa national highway ang motorcade ng mga taga suporta ni Robredo alas-11 ng umaga ng Sabado. Ang mga sasakyan na kasama sa motorcade ay may mga tarpauline ng Leni-Kiko tandem.

Ang bawat sasakyan din na kasama sa motorcade ay may mga nakasabit na ribbon at lobo na kulay pink, ang campaign color ni Robredo.

Nagsagawa din ng pink caravan ang mga Batangueño sa Batangas City.

Nakatali sa mga sasakyang kasama sa parada ang pink na laso at nakadikit ang mga tarpaulin na nagsasabing "Let Leni Lead.”

Ayon kay Roy Santiago, isa sa mga organizer ng caravan, nasa mahigit 300 ang naitala nilang sumali na kinabibilangan ng mga sasakyan, bisikleta at tricycle.

Bukod naman sa caravan sa lungsod ng Batangas, nagsagawa rin ng caravan ang mga taga-suporta ng bise-presidente sa mga bayan ng Ibaan, Padre Garcia, Mabini at mga lungsod ng Lipa at Tanauan.

Nakiisa rin ang mga Kabalen sa caravan para sa Leni-Kiko tandem sa 2022.

Idinaos din ang TRoPang Pampanga Leni-Kiko Motorcade Caravan ng Pag Asa.

Napuno ng mga siklista, mga motorista, trucks at sasakyan na may tarpauline at kulay rosas at berdeng lobo ang ilang kalsada sa Pampanga.

Pinangunahan ito ng Pampanga for Leni-Kiko 2022 Movement para ipakita ang suporta sa kandidatura sa pagka-presidente at bise presidente nina Robredo at Pangilinan.

Mula Angeles City, tumulak ang kanilang supporters patungong lungsod ng San Fernando.

“Message of support, why they are doing this,” ayon kay dating Pampanga Governor Ed Panlilio.

Nagtali ng mga lobo, tarpaulin at mga ribbon ang mga tagasuporta ng Leni-Kiko tandem sa Santiago City, Isabela.

Umarangkada din ang caravan sa Santiago City, Isabela.

Ang multi-sectoral volunteers ay kinabibilangan ng mga negosyante, doktor, iba pang professionals, kabataan, miyembro ng iba-ibang grupo at ilang lokal na kandidato.



May ilang taga-suporta na nagtali naman ng pink at green ribbon sa kanilang bakuran bilang tanda ng suporta sa Tropang Leni-Kiko.

— Ulat nina Harris Julio, Gracie Rutao, Rolen Escaniel, Ranulfo Docdocan at Andrew Bernardo