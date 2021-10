MAYNILA— Sinalakay ng mga tauhan ng Makati Public Safety Department ang isang bar sa Makati, Sabado ng madaling araw matapos makatanggap ng tip na hindi umano nasusunod ang health protocol sa loob ng establisimyento.

Pumasok ang Makati PSD sa loob ng isang mall kung saan sarado na ang mga tindahan. Umakyat sila sa ikalawang palapag kung nasaan ang bar. Madilim at wala masyadong ilaw mula sa labas ng bar, pero pagbukas ng pinto, bukas pa pala ito kahit pasado hatinggabi na.

Tumambad sa awtoridad ang punong bar na may mga Pilipino at dayuhan na customer.

Ayon kay Renato Escotido, Chief for Operations ng Security Service ng Makati PSD, maraming violation silang nakita sa bar. Maaari na ang dine-in sa limited capacity sa ilalim ng Alert Level 3, pero bawal pa rin ang siksikan at may curfew pang umiiral.

Wala rin aniya maipakitang permit ang naturang bar.

"Makikita puno ang loob. 'Yung mga lumabag sa violation na aktong nandiyan, pumasok sila sa violation sa curfew at social distancing, city ordinance at napag-alaman namin na 'yung bar walang permit," sabi ni Escotido.

Higit kumulang nasa 200 ang natikitan ng awtoridad. Kinuha ang ID nila at kailangan nilang magbayad ng multa sa City Hall. May isang dayuhan pa ang tila nag-eskandalo at nanigaw dahil walang maipakitang ID at ayaw palabasin ng awtoridad.

Aminado naman ang isang customer na si alyas Shane na may paglabag nga silang ginawa. Inimbitahan lang aniya siya ng kaibigan na may birthday.

Dagdag pa ni Shane, kontento naman siya sa mahigpit na pagpapatupad sa health protocol ng Makati LGU.

"They're implementing strict rules. I understand naman that it's COVID, it's pandemic. But the people are already deprived from all the lockdown and they wanted to have fun," ani ni Shane.

Posible namang ipasara ang bar base sa magiging assessment ng Makati Business Permits and Licensing Office.

Ilang mga establisimyento na rin sa lungsod ang napasara o namultahan nitong nakalipas na mga buwan dahil sa paglabag sa health protocol.