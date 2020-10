Traslacion sa 2021 kanselado dahil sa pandemya

Kinansela ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang Traslacion ng Poong Nazareno sa taong 2021 dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA— Kinansela ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang Traslacion ng Poong Nazareno sa taong 2021 dahil sa patuloy na coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Sa anunsiyo ng Manila Public Information Office, nagkasundo ang lokal na pamahalaan at ang simbahan na kanselahin ang Traslacion, na gaganapin sana sa Enero 9 dahil sa patuloy na banta ng COVID-19. Dinudumog ang prusisyon ng milyon-milyong deboto taon-taon.

Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, mas mahalagang sundin ngayon ang health protocols kaysa ipagpatuloy ang tradisyon para na rin sa kaligtasan ng mga deboto.

Umapela rin si Moreno na huwag nang magsagawa ng ano mang prusisyon at parada para hindi malagay sa alanganin ang kalusugan ng publiko.

Aminado naman si Quiapo Church rector Msgr. Hernando Coronel na nalulungkot siya sa pagkansela sa Traslacion pero tiniyak niya na susundin ng simbahan ang direktiba ng lokal na pamahalaan.

Daragdagan na lang aniya ang mga misa sa Enero 9 para sa mga deboto ng Nazareno.

Kahit kanselado na ang Traslacion sa 2021, tiniyak ni Quiapo Church Parochial Vical Fr. Douglas Badong na tuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pista ng Poong Nazareno.

Paliwanag ni Badong, may ilang pagbabagong gagawin sa susunod na taon.

Isa rito ang pagpapahaba ng misa-novena. Gagawin ding "localized" ang pagdiriwang. Hihikayatin ang lahat ng simabahan sa bansa na magmisa para sa kapisatahan.

Magdaragdag naman ng LED monitor ang Quiapo Church para hindi magsiksikan sa loob.

Plano rin ng simbahan na agahan ang replica blessing at paikutin ang 3 imahe ng Poon na dadalaw sa iba't ibang lugar ngayong hindi na makakapunta sa Quiapo Church ang mga deboto.

"Magtatalaga kami ng lugar kung saan dadalaw ang Imahe ng Nazareno at kung saan sila pwedeng makapagsimba, at least isang araw ng nobenaryo. So mayroon po sa South, sa North area from Batangas pabalik ng Quiapo, from Pangasinan pabalik ng Quiapo. May 3 imahe ang iikot sa iba't ibang lugar para maranasan man lang nila ang isang araw ng novena dito sa Quiapo," ani Badong.