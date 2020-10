'Peryahan ng Bayan' outlet, isinara sa Muntinlupa; 14 tauhan timbog

MAYNILA - Isinara ng business permits and licensing office (BPLO) ng Muntinlupa City ang isang outlet ng Peryahan ng Bayan sa Bgy. Tunasan dahil sa ilegal na operasyon nitong Miyerkoles.

Ayon sa public information office ng lungsod, nahuling lumalabag sa mga health protocols ang naturang pasugalan kaya pinuntahan ito ng BPLO kasama ng barangay at ng Public Order and Safety Office.

Napag-alamang patuloy ang operasyon ng outlet kahit walang mga kaukulang permit.

City hall officers close down an illegal "Peryahan ng Bayan" outlet in Tunasan, Muntinlupa. The lottery games remain suspended by the PCSO since February.



(📸: Muntinlupa City PIO) pic.twitter.com/wNrhCQIGqF