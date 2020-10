Motorcycle taxis puwede nang pumasada pero health guidelines wala pa

MAYNILA — Inaprubahan na ng pamahalaan ang pagbabalik sa lansangan ng motorcycle taxis matapos ang mahabang pagkakatengga sa gitna ng pandemya.

Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, na tagapagsalita din ng Inter-Agency Task Force (IATF), hinihintay na lang nila ang paglalabas ng panuntunan ng technical working group (TWG), na muling magpupulong sa susunod na linggo.

Watch more in iWantTFC

Kabilang pa sa mga hinihintay ang minimum health standards at guidelines na ilalabas naman ng National Task Force Against COVID-19 (NTF).

Ayon kay Transportation Undersecretary Goddes Libiran, mismong si Transportation Secretary Arthur Tugade ang nagpahayag ng suporta sa muling pagbabalik-operasyon ng mga motorcycle taxi.

Pareho pa rin daw ang magiging trabaho ng TWG, at 'yun ay ang i-monitor ang operasyon ng mga motorcycle taxi para makapagbigay ng rekomendasyon sa Kongreso para sa pagsasabatas ng operasyon ng mga ito.

Watch more in iWantTFC

Sa ngayon kasi ay hindi pa pinapahintulutan sa batas ang paggamit ng mga sasakyang may dalawang gulong para sa pampublikong transportasyon. Nakakapasada lamang ang mga motorcycle taxi sa bisa ng resolusyon mula sa Kongreso.

"We will have to rely on the expert recommendation of the NTF as to the minimum health standards that shall be put in place to ensure that the program will not be a transmission vector of the virus," ayon kay Libiran sa isang text message sa ABS-CBN News.

Ayon naman kay George Royeca ng Angkas, masaya sila sa desisyon ng IATF.

"We don't expect to be back 100 percent, nobody is. Most transport [is] affected, not just us. Magkakaroon kami ng public campaign sa paggamit ng sariling helmet so they will know the dangers and this is for their own good," ani Royeca.

Sa susunod na linggo inaasahang magbabalik sa kalsada ang mga motorcycle taxi.

Watch more in iWantTFC

— Mula sa ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News