Mga produkto mula Mindanao, tampok sa ‘MinDA Tienda’ sa Maynila

Tatagal ang MinDA Tienda sa Maynila hanggang Lunes. Larawan mula sa Facebook page ng Mindanao Development Authority

MAYNILA — Binuksan ngayong Biyernes sa lungsod ng Maynila ang “MinDA Tienda,” kung saan tampok ang mga produkto na ibinebenta mula Mindanao.

Tampok dito ang iba’t ibang isda, pagkain, prutas, gulay, bottled sardines, at mga handwoven na produkto galing sa Mindanao.

Ang programa ay proyekto ng lungsod, ng Mindanao Development Authority (MinDA), at Bangsamoro Autonomous Government.

Ayon kay MinDA Chief Manny Piñol, layunin ng proyekto na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda mula sa Mindanao at magkaroon ang mga ito ng direct link sa mga institutional buyers sa Metro Manila.

“Through this program, MinDA aims to cut down on the tiers of middlemen and traders who make more money than the farmers and fishermen who burn their skin under the heat of the sun,” ani Piñol sa isang Facebook post.

Makakatulong din aniya ang programa para mabigyan ang mga mamimili sa Maynila ng sariwang bilihin sa mas mababang presyo.

Sa mga interesadong mamili, makikita ang mga tindahan nito sa Kartilya ng Katipunan Park sa kahabaan ng Ermita.

Tatagal ang programa hanggang Lunes.

Maaari ring puntahan ang online shop ng MinDA Tienda: https://www.mindatienda.com/