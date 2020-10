Mag-inang 92, 62 anyos sa Maynila kapwa COVID-19 survivor

MAYNILA - Tripleng pag-iingat ngayon ang ginagawa ng isang pamilya matapos tamaan ng sakit na COVID-19 ang 92 anyos nilang ina at tatlong iba pang kasama sa bahay sa Maynila.

“Gumagaling na ako,” pahayag ni Amanda Flores, 92, ang sinasabing pinakamatandang COVID-19 survivor sa Maynila.

Kasama niyang nagkasakit ng pneumonia ang 62 anyos na anak na si Grace Tengco.

Ayon kay Tengco, una siyang nagkasakit ng COVID-19 sa kanilang pamilya.

“Ako ang unang nagka-COVID, tapos sumunod si nanay at dalawa kong anak pero 'yung apat naming kasama sa bahay hindi po nahawa,” Kuwento ni Tengco sa panayam sa TeleRadyo, Biyernes ng umaga.

Posible aniyang nakuha niya ang virus mula sa kontaminadong bagay na kaniyang nahawakan at hindi siya agad nakapag-alcohol.

“Hindi naman po ako lumalabas, except sa mga nagkakariton na gulay, prutas, food delivery at mail delivery, 'yun lang naman nakakasalamuha ko,” sabi ni Tengco.

Na-confine sa Sta. Ana Hospital ang mag-ina kung saan 10 araw ang itinagal ni Tengco, habang 13 araw naman ang ina.

“Talagang nagpapasalamat kami sa city government at medical and non-medical workers ng Sta. Ana Hospital, napakahusay. Talagang parang nasa private hospital kami,” sabi ni Tengco.

Ipinagpapasalamat din ni Tengco dahil kahit na matanda na ang ina ay malakas pa ito at kinayang labanan ang sakit na COVID-19.

“She can still move around, malakas po siya. Sa umaga, nakabilad kami sa araw at hangin,” sabi ni Tengco.

Mayroon ding malakas na pananampalataya sa Diyos at poong Sto. Niño ang ina.

“Siya ay may malalim na debosyon sa mahal na poong Sto. Niño. Magana rin kumain, prutas, gulay, meat— lahat. Mahilig pa siya sa pizza at ice cream,” sabi ni Tengco.

Dahil matanda na, kanila na ring ibinibigay ang lahat ng hilig ng ina.

Nagpaabot din ng personal na pasasalamat si Tengco kay Manila Mayor Isko Moreno sa pagbibigay ng lokal na pamahalaan ng libreng serbisyong medikal para sa mga residenteng nagkasakit ng COVID-19.

“Ang laking relief sa amin na hindi namin aalalahanin ang gastusin sa ospital,” sabi niya.

Payo niya sa publiko na patuloy na sumunod sa safety protocols at huwag maging kampante kahit pa nasa bahay lamang.

“'Wag tayong mag-relax kasi hindi pa rin talaga natin alam kung nasaan itong COVID, kung paano natin makukuha,” sabi niya.

Huwag din aniyang malawan ng tiwala sa Diyos.

“'Yung aming pinanghahawakan lagi na mahal tayo ni Lord. Magka-COVID man, manalig tayo sa kaniya dahil mahal tayo, gagaling tayo,” dagdag niya.

Samantala, nakatakdang magtapos ng kanilang 14-araw na quarantine ang mag-ina na itinalaga matapos na sila ay makalabas ng ospital.

“Graduation namin sa 28 pa,” sabi niya.