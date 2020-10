Mabigat na workload ng mga estudyante at guro, inaaksyunan ng DepEd

Teacher Lanie Clemente on the opening of the school year on October 5, 2020 at the Rafael Palma Elelmentary School in Manila. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Aminado ang Department of Education (DepEd) ngayong Biyernes na may mga ulat itong natatanggap kaugnay sa mabigat na workload ng mga estudyante at mga guro ngayong pinapairal ang distance learning sa gitna ng pandemya.

Ayon kay Education Sec. Leonor Briones, ginagawa ng ahensya ang makakaya nito upang maibsan ang work load ng mga mag-aaral at guro.

“Nakakatanggap ba tayo ng feedback? Yes, and we are studying how we are studying how we can make the necessary adjustments. Pero hindi naman 'yan nai-spoonfeed mo ung bata,” ani Briones.

Aniya, dapat matulungang mag-adjust ang mga estudyante at maging mga guro dahil matagal din silang hindi nag-aral at nagturo bunsod ng pagkaantala ng pagbubukas ng klase dahil sa pandemya.

"Maraming naninibago, and it's not necessarily dahil incompetent ang DepEd. It's because you have seven months of non-teaching and non-learning,” sabi niya.

Ayon naman kay Education Usec. Diosdado San Antonio, binigyan ng kakayahan ang mga guro para magdesisyon kung aling self-learning modules lang ang kayang matapos sa isang partikular na panahon.

“Kung more than 3 ‘yong activity sa isang self-learning module, pwedeng 3 na lang muna habang nag-aadjust pa rin ung mga bata," ani San Antonio.

Watch more in iWantTFC

Nitong mga nakaraang araw, nag-trending sa social media ang #PisayGiveUsABreak at kalauna'y nagkaroon din ng petisyon ito sa wesbite na change.org.

Panawagan ito ng mga estudyante ng Philippine Science High School, na naglabas ng hinaing sa bigat ng requirements na hinihingi sa kanila.

Matapos ang ilang araw, nag-anunsyo ng academic break ang ilang mga campus ng Philippine Science High School System na isang attached agency ng Department of Science and Technology.