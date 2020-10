Gobyerno pinag-aaralan kung ire-regulate presyuhan ng COVID-19 swab testing

MAYNILA — Pinag-aaralan na ng gobyerno ang pag-regulate sa presyo ng RT-PCR test, ang itinuturing na "gold standard" sa pag-detect ng virus na nagdudulot ng COVID-19.

Watch more in iWantTFC

Sabi sa TeleRadyo ni Cabinet Secretary Karlo Nograles, pareho lang ang proseso sa lahat ng isinasagawang RT-PCR test pero nakakagulat umano na may ibang nagkakahalaga ng P9,000.

Posible aniyang nagkakaiba-iba ang presyo depende sa bilis ng resulta o sa mga makinang ginagamit pero tila may nagsasamantala aniya sa gitna ng pandemya.

"Although it is a private enterprise pero nasa public health emergency naman po tayo at it is well within the powers of the government na kumbaga i-regulate natin para di naman sobra-sobra ang sinisingil nila," sabi ni Nograles.

Dagdag ni Nograles, gagawin ito para hindi naman maabuso ang mga mamamayan.

"At least bibigyan natin ng range. May range siya. Di ka puwedeng lumagpas sa minimum at maximum na range para di mang-abuso. Pinapasilip na nga po ito."

Watch more in iWantTFC