Watch more News on iWantTFC

SOUTH KOREA - Itinampok sa Busan International Film Festival o BIFF 2022 sa South Korea ang ilang de kalibreng pelikulang Pinoy. Todo ang suportang ibinigay rito ng ating mga kababayan.

Matapos ang dalawang taon, muling pisikal na nakadalo ang publiko at mga kalahok sa BIFF 2022 sa South Korea. Mula kasi noong 2020 hanggang 2021, online itong isinagawa dahil sa pandemya. Hindi nagpahuli ang mga pelikulang Pinoy. Kabilang dito ang “When the Waves are Gone” ng award-winning filmmaker auteur na si Lav Diaz at “Feast” ni 2021 Kim Jiseok Prize Winner Brillante Mendoza.

Bahagi rin ng film festival ang obra ng ilang Pinoy filmmakers mula sa Asian Film School, Busan Asian Film Academy at Malaysian Fiction Feature Film Development Lab.

Hindi pinalampas ng mga Pinoy sa Korea ang pagkakataong manood at sumuporta sa mga pelikula ng mga kababayan.

“I hope our Filipino filmmakers can produce more movies like this na pinapakita ang Filipino culture, yung beauty ng language natin, and the beauty of the food, the religion, the tradition na sobrang meaningful, na may depth,” sabi ni Lester Javier na kilalang Pinoy vlogger sa S. Korea sa kanyang Pinoy in Kimchiland vlogs.

“Maraming-maraming salamat sa magandang review at magandang papuri ng mga nanood sa ating pelikulang “Hapag” in Kapampangan, “Feast” sa pelikulang ito. Ang sarap ng pakiramdam na nakita nila yung… this time yung kagandahan naman ng Pilipinas, pagkain, kultura… hindi yung tungkol sa kahirapan, katulad ng sinabi ko kanina, siguro parang ngayon, tama lang na ipakita natin yung kabutihan at saka yung mga magagandang bagay kasi marami ng hindi magandang nangyari sa ‘tin for the past 2 years,” pahayag naman ni Brillante Mendoza, direktor ng Feast.

“Masaya dahil nakasama ko [ang] mga batikan na iniidolo kong artista na sina Gina Pareño, Coco Martin, Sir Lito Lapid, Mark Lapid. Napaka-blessed ko...,” sabi ni Vince Rillon, Feast supporting actor.

May payo si Direk Brillante Mendoza sa mga nagbabalak maging filmmaker:

“Sa mga gustong maging director at maging filmmaker, alam niyo, wala namang bagay na nakukuhang madali. Kailangan siguro, pag madali, hindi yan nakakatuwa ring gawin. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan. So dapat siguro sa gustong maging director at filmmaker, siguro, mag-umpisa tayo, wag tayo matakot na mag-umpisa sa pinakamababa. At huwag tayo matakot magkamali kasi yung pagkakamali ang magtuturo sa inyo para maging magaling na director.”

Dalawang daan at apatnapu’t tatlong pelikula mula sa pitumpu’t-isang bansa ang naimbitahan para maipalabas sa mga sinehan sa Busan.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.