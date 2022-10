Oplan Undas ilulunsad sa PITX sa susunod na linggo

Ilulunsad sa darating na linggo ng Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX) ang Oplan Undas dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa mga probinsiya sa Undas, sabi ngayong Sabado ng opisyal ng terminal.

Layon umano ng programa na matiyak ang kaayusan at kalinisan sa terminal sa darating ng Undas. Katuwang dito ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority at Inter-Agency Council for Traffic.

Ayon kay PITX Spokesperson Jason Salvador, umaabot na sa higit 120,000 ang pasahero sa terminal kada araw at inaasahang aabot pa ito sa higit 150,000 habang papalapit ang Undas.

"This is beyond pre-pandemic numbers... natutuwa tayo kasi nanunumbalik na 'yong sigla ng ating mga kababayan, nanunumbalik na ang kanilang tiwala sa pagbibiyahe," ani Salvador.

Nanawagan ang PITX sa mga biyahero na patuloy pa ring sumunod sa health protocols kontra covid-19, tulad ng pagsusuot ng face mask.

Nagpaalala rin sila sa pagdadala ng COVID-19 vaccination card kahit hindi anila ito requirement sa terminal.

Pinayuhan din ang mga pasahero na limitahan ang mga dalang gamit para iwas-hassle at iwas-siksikan sa bus.

Bawal din umano ang pagdadala ng deadly weapons gaya ng baril at mga matatalim na bagay.

Hiniling din ng pamunuan ng PITX sa mga uuwi ng probinsiya na ngayon pa lang ay mag-book na ng biyahe para malaman nila kung gaano karami ang pasahero.

Tiniyak naman ng PITX na lahat ng pasahero ay makakasakay.

Naghahanda na rin ang pamunuan ng Araneta City Bus Station sa darating na undas.

Nanawagan si terminal manager Ramon Legazpi sa mga bibiyahe papuntang Visayas, Mindanao at Biciol region na huwag nang pumunta sa Araneta dahil nalipat na ang mga bus sa PITX.

Biyaheng Batangas, Laguna at Pampanga lang ang mga bus na bumabiyahe galing Araneta station.

