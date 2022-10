Marcos urges Filipinos to travel local to boost post-pandemic tourism

MANILA — President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday said the national government is finding ways to boost tourism, and encouraged Filipinos to travel across the country to help businesses and workers to recuperate 2 years after the industry was forced shut by the COVID-19 pandemic.

“Simula’t simula pa lang ay tinukoy na natin ang industriya ng turismo bilang isa sa mga magiging susi natin para pasiglahin muli ang ekonomiya lalo na sa kanayunan,” Marcos said in his vlog.

“Alam nating lahat kung gaano kalawak ang magiging mga negosyo at mga trabahong malilikha kapag naging matagumpay ang kampaniya natin sa turismo,” he said.

The government has been supporting the creation of new tourist attractions like the installation of lights on the San Juanico Bridge, and the construction of new runways in Ormoc’s airport, the President said.

“Isa sa importanteng bahagi na gagampanan ng pamahalaan ay ang gawing mas accessible ang mga probinsya,” he said.

“Kapag mas madaling puntahan, marami ang mas maeengganiyong dumalaw. Marami rin ang papasok na pera sa probinsya,” he said.

A bulk of the Philippines’ tourism receipts are from domestic travelers, Marcos noted.

“Bago pa man nagpandemiya ay ganiyan na. Mula sa kapwa natin Pilipino ang bulto ng pumapasok na kita kung kaya hindi ako titigil na hikayating kayong lahat na bisitahin pa ang napakaganda nating mga tourist spots,” he said.

“Sa ilan sa atin na medyo nakakaluwag, malaking kontribyusyon po ang inyong pagbabiyahe at pamamasyal dahil ang inyong nilalabas ay siya namang pumapasok at umiikot sa ating local economies na tinatawag,” he said.

“'Yan ang bayanihan sa turismo… Lagi pong tandaan na sa bawat pagbiyahe at pamamasyal natin sa napakagandang Pilipinas, tuloy-tuloy ang ating pagbangon,” he added.

Marcos is expected to travel to Bacolod on October 23 to take part in the Masskara Festival, one of the popular festivities in the Visayas.

Earlier this week, he attended the Philippine Tourism Industry Convergence Reception in Pasay and the lighting of the San Juanico Bridge in his mother’s home province Leyte.

Marcos has also declared October 31 as a special non-working holiday to allow families to travel around the country during the Undas long weekend.

