Patay ang mag-asawa sa lalawigan ng Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Obet.

Kinilala ang mga nasawi na sina Rene Candinato, 55, at misis niyang si Nessy, 54, na kapwa mangingisda at residente ng Barangay Centro, Abulug.

Ayon kay Ruelie Rapsing, pinuno ng PDRRMO Cagayan, pumalaot ang mag-asawa sa kabila ng masamang panahon Huwebes, Oktubre 20.

“Umalis alas-4 ng madaling araw. Talagang hindi sila mabantayan at that time, madilim pa, hindi sila makita. Na-report ito dahil hindi na [sila] nakabalik,” sabi ni Rapsing.

Unang natagpuan ang bangkay ni Rene malapit sa dalampasigan ng Brgy. Masisit, bayan ng Sanchez Mira Biyernes ng umaga, Oktubre 21.

Sunod na nakita ang bangkay ni Nessy malapit din sa dalampasigan ng Barangay Tokitok, Sanchez Mira.

Dinala pa sa Northern Cagayan District Hospital ang mga labi ng mag-asawa na sinuri naman ng doktor kung saan napag-alaman na pagkalunod ang dahilan ng kanilang pagkamatay.

“It could be [nag-capsize ‘yung boat nila] kasi na-drown sila. Hindi na natagpuan ang bangka. The ABulug MDRRMC declared them na related sa tropical depression Obet ‘yung kanilang case,” ani Rapsing.

Samantala, inilikas naman ang nasa 822 pamilya na kinabibilangan ng 2,786 indibidwal dahil sa nararanasang pagbaha sa walong bayan kabilang ang Pamplona, Abulug, Santa Praxedes, Camaliugan, Aparri, Ballesteros, Sanchez Mira at Allacapan.

“Mula gabi ng Thursday hanggang umaga ng Friday, tuloy-tuloy ang pag-uulan, nagkaroon ng mga build up sa eight municipalities. Sa Aparri, may high tide pa. Hinihintay lang totally mag-subside ‘yung tubig and then those who were evacuated, pabalikin na sa mga bahay nila,” ani Rapsing.

Inirekomenda na ng PDRRMO sa Sanggunang Panlalawigan ang pagsasailalim sa buong probinsya sa state of calamity.

“Nag-forward tayo ng resolution sa provincial board for them to place the entire province under state of calamity [because of] the damages brought about by ‘yung mga sunod-sunod na tropical cyclones na hinarap nung province,” ani Rapsing.

Una nang nagdeklara ng state of calamity ang limang bayan kabilang ang Allacapan, Santa Praxedes, Santa Ana, Sanchez Mira at Claveria dahil sa epekto ng sunod-sunod at matinding pagbaha. —ulat ni Harris Julio

IBA PANG ULAT

Watch more News on iWantTFC