Kabataang Pinoy farmer, sumasabak sa internship sa Taiwan

TAIWAN - Sumasabak ngayon sa 11-month internship program sa Taiwan sa rice production ang 22 taong gulang na Pilipinang si Aira Jean Lamparas. Isa siya sa batch 2 ng programang ito na Filipino Young Farmers Internship Program in Taiwan o FYFIPT 2022 na isang proyekto sa pagitan ng Taiwan government at ng Department of Agriculture o DA ng Pilipinas. Tubong Cebu City si Aira at kumukuha ng kursong Civil Engineering sa Cebu Institute of Technology University.

“ Mahalaga po talaga ang pagsasaka ng palay sa Pilipinas since yung pangunahing necessity po ng Pinoy ang rice po. Mahalaga po talaga ang agrikultura dahil ito ay ang backbone ng society at since ito ay nagfe-feed almost all of the world's inhabitants po especially in the Philippines. It is also the major source of income for mostly all of the Filipino farmers po,” sabi ni Aira sa TFC News.

August 14, 2022 nang tumulak si Aira patungong Taiwan para sa kanyang internship sa Qing He Organic Farm sa Zhuwei Village, Beizhen Village, Dapi Township, Yunlin County.

Si Aira sa kanyang internship sa Taiwan habang gumagamit ng hand grass cutting machine

“ Noong una akong tumuntong dito sa farm, nagulat ako kasi napakalaki ng rice farm tapos di lang malawak ang farm kundi nasa iba-ibang lugar na rin yung farm ng boss ko. Tapos meron rin silang greenhouse na puno ng Asparagus,” ani Aira.

Ang tanging karanasan ni Aira sa pagsasaka ay ang pagtatanim hanggang sa pag-aani sa kanilang maliit na corn farm o maisan sa Cebu. Tumutulong din siya sa kanilang babuyan at manukan pati sa kanilang karinderya. Kaya’t malaki ang pasasalamat niya at nakapasa siya sa internship program na ito sa Taiwan.

“M asayang-masaya po kasi madagdagan na rin po yung mga skills at knowledge ko about farming po...Simple lang yung buhay ko sa Pilipinas, bumabangon ng maaga at tumutulong sa karinderya ng mama ko at pag tumuntong yung oras ng pagpakain ng baboy at manok, nagpapakain ako at sa hapon nag-we-weeding ako at nagpapakain ng baboy at manok.

Ang experience ko bilang young farmer ng Pilipinas ay di masyadong kaaya-aya since di po kasi modernize yung way, parang traditional farming po, mahirap pero masaya naman po. The feeling na maghaharvest kayo, napakaganda po nun. Ang paghaharvest talaga ang pinakamagandang gawin sa farming. Yung saya na abot ng langit,” pagbabahagi ni Aira.

Si Aira habang nakasakay sa tractor sa ng Qing He Organic Farm

Sa dalawang buwan pa lamang na kanyang pagsasanay sa Taiwan, marami na rin siyang natututunan.

“ Yung paggamit po ng hand grass cutting machine at saka paggamit na rin po ng magagandang fertilizer po at ng organic fertiliser. Yung sa paggamit ng hoe tool para sa weeding, napakabilis po mag-we-weed at paano gumamit ng hand grass cutting machine po at tinuturuan din po ako ng boss ko kung paano magrepair ng mga machinery po gaya ng hand tractor at iba pa,” ani Aira.

Ibinahagi rin ni Aira na hindi madali ang kanyang pinagdaraanang training pero sulit naman dahil aniya magagamit niya ang mga bagong kaalaman pagbalik niya sa Pilipinas:

“ Yung communication between sa boss ko po kasi di ko po pa rin naiintindihan yung Mandarin. At dinaranas ko rin yung sakit sa likod po kasi buong araw ako nag-weweeding po. Iniisip ko lang po na ito rin ay lilipas at hindi magtatagal at masasanay rin po ako. I ’ ll just have to endure the hard work and the pain to be better in the future.”

Si Aira habang tinuturuan sa Qing He Organic Farm

Pagbalik ni Aira sa Pilipinas, plano niyang i-apply sa kanilang farm ang kanyang mga matututunan sa kanyang internship at ibahagi ang kanyang mga bagong kaalaman:

“I-a- apply ko po yung paggamit po ng organic fertilizer at paggamit ng hand tractor po.

Ang maiaambag ko lang po ang yung pag-share ko po ng knowledge ng pag rice farming ko po dito. Sana po mapagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagmechanize po ng rice farming. This will help to make the life of a farmer easier and faster. ”

Nagbahagi rin ng kanyang mga mungkahi si Aira kung paano pa mas mapabubuti ang kapakanan ng mga magsasaka sa Pilipinas base na rin sa kanyang obserbasyon sa mga farmer sa Taiwan.

“ Maganda at maunlad ang pagsasaka kung may fixed price of farm products ang government sa mga farmers. Kasi parang mga businessman lang po yung nakikinabang po sa Pilipinas while ang mga farmer ay lugmok na sa utang kasi napakamura lang po yung farm products nila. Need po talaga ng farmer ang government ukol dito, kasi minsan nag-o-over supply po at minsan wala pong way kung paano maprepreserve yung over supply ng products,” dagdag ni Aira.

Mensahe ni Aira sa mga kapwa kabataang farmer na tulad niya na maging masigasig at pag-aralang mabuti ang kanilang mga produktong sinasaka:

“N ever lose hope at pag-aralang mabuti ang lupa at mga crop products nyo. Since throughout history, agriculture and farmers have played a major role in society, providing the majority of society's essential commodities and services. It is thanks to the farmers that the society thrives and is fed. As custodians of landscape and nature, farmers have shaped the world because of their commitment and responsibility.