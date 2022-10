Retrato mula sa Mulanay municipal government

Pinarangalan ngayong Sabado ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Mulanay, Quezon ang isang centenarian o taong umabot sa edad 100.

Siya ay si Gregoria Valdepeña Alvarez, residente ng Brgy. F. Nanadiego na mas kilala sa bansag na Petang.

Ipinanganak noong Oktubre 22, 1922 sa Brgy. Poblacion 2 si Alvarez, na nakapag-asawa at biniyayaan ng 6 na anak.

Ayon kay Consorcia Alvarez Loreto, natitirang anak ni Lola Petang, pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng kanilang pamilya at batak sa gawaing pambukid katulad ng pagtatanim at paggagamas ng damo si Lola Petang noong malakas pa ito.

Mahilig kumain ng gulay si Alvarez, na posibleng dahilan kung bakit naabot niya ang kasalukuyang edad, ani Consorcia.

Bilang pagkilala, ginawaran ng P100,000 cash incentive si Alvarez ng lokal na pamahalaan, provincial government, at Department of Social Welfare and Development.

Si Alvarez ay nagsisilbing inspirasyon sa mga taga-Mulanay na mapanatiling malusog at malakas ang pangangatawan.

Sa ngayon, siya ang nag-iisang centenarian sa Mulanay at pang-apat sa buong probinisya ng Quezon.

Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mulanay, inaasahang isa pang centenarian ang pararangalan at kikilalanin sa susunod na taon. — Ulat ni Ronilo Dagos

