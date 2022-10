Department of Public Works and Highways - Ilocos Region

Nananatiling hindi madaanan ang national highway na sakop ng Sitio Banquero sa Brgy. Pancian sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte, dahil sa paulit-ulit na pagguho sa bahagi ng bundok.

Sa larawan mula sa Department of Public Works and Highways - Ilocos Region, makikita kung gaano kalaki at kalala ang kalsada na natabunan ng lupa.

Ayon kay Hendrick Pedronan na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, nagsimulang hindi madaanan ang national highway noong Linggo, Oktubre 16 dahil sa pananalasa ng bagyong Neneng.

Pinangangamabahang mas tatagal pa ang ganitong sitwasyon sa masamang panahon at epekto nito dulot ng bagyong Obet.

Ang kalsada ay daan papasok at palabas ng Ilocos Norte sa hilagang bahagi ng lalawigan. – Ulat ni Dianne Dy

PANOORIN ANG KAUGNAY NA BALITA