CAVITE – Tinatanggap na ang mga walk-in sa mga COVID-19 vaccination site sa iba’t ibang lungsod at munisipalidad sa Cavite.

Sa Imus, sinabi ni Mayor Emmanuel Maliksi na maaring magtungo sa mga fixed vaccination center at drive-thru site ang mga nais tumanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa ilalim ng “first come, first served” policy.

Sa Indang, binuksan na rin sa mga walk-in ang pagbabakuna pero para lang sa edad 18 pataas.

Parehas din ang anunsyo sa Kawit ni Mayor Angelo Aguinaldo basta may dalang valid ID ang magpapabakuna.

Samantala sa Tagaytay, binabakunahan na kahit hindi residente ng lungsod basta taga-Cavite, pero kailangan munang magpa-schedule sa online registration system.

Nilinaw din ng lungsod na hindi pa binabakunahan sa Tagaytay ang mga menor de edad.