Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Usap-usapan ngayon sa social media ang maaanghang na salitang binitawan ng vice presidential aspirant na si Walden Bello, running mate ni labor leader Leody de Guzman, laban sa kanilang mga katunggali sa Halalan 2022.

Gigil na gigil si Bello kay Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na tumatakbong pangulo.

"This is a family that has raped the country, it has not apologized to the country, and he now wants to rape the country again. F*ck you, Marcos," ani Bello.

Matagal nang adbokasiya ni Bello na papanagutin ang mga Marcos at mabawi ang lahat ng kanilang mga nakaw na yaman.

Binanatan din niya ang iba pang tumatakbo sa 2022 presidential election tulad nina Sen. Panfilo Lacson at Manila Mayor Isko Moreno.

"Isko Moreno, pa-pogi-pogi lang 'yan... Si Ping Lacson he was the top agent sa Senate ni President Duterte doon sa Anti-Terrorim Act. Oposisyon ba yan?"

Nakatikim rin ng patutsada si presidential bet Sen. Manny Pacquiao.

"For five years, sumipot lang 'yan sa isang meeting at hindi n'ya alam kung ano gagawin nya. I gave him instructions on what he had to do doon sa meeting itself. Can you trust a guy who doesn’t show up for work for 5 years?" ani Bello.

Giit ng tambalang De Guzman at Bello, malawak ang kanilang karanasan at maliwanag ang kanilang plataporma.

—Ulat ni Christian Esguerra, ABS-CBN News