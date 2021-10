Watch more on iWantTFC

Inupakan ng labor groups ang "no vaccine, no work" policy sa mga sektor na pinayagang magbukas sa ilalim ng Alert Level 3.

Hindi naman kasi anila kasalanan ng mga manggagawa na kulang pa rin ang suplay ng bakuna sa bansa, at hindi naman anila sila mahirap kumbinsehin na magpabakuna dahil dito nakasalalay ang kanilang hanapbuhay.

"'Asan na po ba kasi talaga ang vaccine na dapat naaabot ng mga manggagawa? Sa Quezon karamihan halos ng mga manggagawa wala pang bakuna, so kung 'yun ang ipatutupad paano ang mga mangagawa?" ani Julie Ann Guiterrez, deputy secretary ng Kilos na Manggagawa.

Sa guidelines ng Inter-Agency Task Force, puwede ang meetings, conferences, exhibitions, tourist attractions, recreational venues, at iba pa sa 30 porsiyentong indoor at 50 porsiyentong outdoor capacity basta't fully vaccinated lahat ng manggagawa.

Kailangan ding fully vaccinated ang mga empleyado hanggang Alert Level 2, at mawawala lang ang panuntunang ito sa Alert Level 1.

"Under the general rule, you cannot compel anybody to undergo vaccination kung ayaw. Malinawag 'yon. Mayroong exemption lang dahil du'n sa IATF resolution: kung ayaw niyo magpabakuna, ok lang hindi namin kayo mapilit," ani Labor Secretary Silvestre Bello III

Dagdag niya: "Pero hindi kayo puwede pumasok dahil that will violate the IATF resolution. Pero 'yan, pero ha, hindi puwedeng tanggalin, hindi lang papasukin. O ngayon, pag hindi naman pumasok, no work, no pay."

Nagtataka rin si Bayan Muna chairman at senatorial aspirant Neri Colmenares kung bakit mas nangingibabaw pa ang IATF resolution sa mga umiiral na batas ng Pilipinas.

Aniya, hindi daw dapat magdusa ang manggagawa sa kapalpakan ng pamahalaan.

"I wonder why this resolution is all of a sudden more superior to the laws of the land. Ang daming nawalan ng trabaho ngayong pandemya gusto pa ba nila na dagdagan ang mga ito? Our workers should not suffer for the government's incompetence," aniya.

Kailangan aniya ng sapat na suplay ng bakuna at information drive.

Ayon kay Bello, karapatan ng mga employer na mamili ng fully vaccinated na aplikante.

"Kailangan vaccinated, puwede 'yon. Siya ang may negosyo, siya magbayad, so he has the absolute discretion to specify the qualifications of the applicants," ani Bello.

Panawagan naman ng Kilusang Mayo Uno na manindigan para sa mga manggagawa at tumutol sa IATF guidelines.

"'Wag gamitin ang bakuna para tanggalan ng hanapbuhay ang mga manggagawa, tumindig ka naman para sa manggagawa! 'Wag ninyong payagan ang IATF fuidelines na yan, tinutulan namin 'yan," ani KMU spokesperson Jerome Adonis.

Ang grupong SENTRO, tinawag na iligal ang guidelines ng IATF dahil wala itong karapatan na pagkaitan ng sahod ang mga manggagawang hindi bakunado.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News