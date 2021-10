Higit P3-M halaga ng shabu nasabat sa Bacoor; 3 timbog

MAYNILA—Tiklo ang 1 negosyante at 2 kasabwat matapos mahulihan umano ng P3.4 milyong halaga ng ilegal na droga sa lungsod Bacoor, Cavite nitong Huwebes ng hapon.

Ayon sa PDEA, nahuli ang mga suspek sa isang buy-bust operation sa labas ng isang tindahan sa Barangay Panapaan kung saan nasabat ang nasa kalahating kilo ng shabu.

More than P3-million worth of shabu was confiscated from 2 men & 1 woman arrested in a buy-bust operation in Panapaan 1, Bacoor City, Cavite



