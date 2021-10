Capiz products ng Pilipinas, ibinida sa 2nd Craft Istanbul Fair sa Turkey

ISTANBUL - Ibinida ng Philippine Consulate General sa Istanbul ang Capiz products ng Pilipinas sa 2nd Craft Istanbul Fair nitong October 6 hanggang 10, 2021 at dinaluhan ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa Ankara.

Mga capiz product na gawa ng SHELL ARTS CO, INC. sa booth ng Philippine Consulate General - Istanbul (Istanbul PCG photo)

Ang Philippine Capiz products ay gawa ng Shell Arts Co, Inc. Nagtulungan ang Philippine Consulate General sa Istanbul at Philippine Trade and İnvestment Office sa Paris para sa product displays.

Ang Department of Trade (DOT) naman sa London ang nagbigay ng backdrop image.

Mga kinatawan ng Philippine Embassy sa Ankara sa opening ceremony ng 2nd Craft Istanbul noong October 6, 2021 (Istanbul PCG photo)

Ang 2nd Craft Istanbul Fair ay ang unang in-face trade-related fair na sinalihan ng bagong tatag na Philippine Consulate General sa İstanbul, mula nang magluwag ang COVID-related restrictions ng Turkey nitong third quarter ng 2021.

Sumali ang 127 exhibitors mula 11 bansa at dinaluhan ng mahigit 12,000 bisita.

