MAYNILA - Binabantayan ng mga eksperto ang AY.4.2 subvariant ng COVID-19 Delta strain.

Ayon sa Department of Health, patuloy na pinag-aaralan ang impact ng AY.4.2 kung ito'y magining mas nakakahawa pa o makakapagdulot ng mas malalang sakit.

"As of this moment, experts are still studying the potential impact of the Delta sublineage on the transmissibility and severity of COVID-19," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Paalala naman ni Vergeire na ano man ang variant na kumalat, hindi nagbabago ang paraan ng pagtugon sa tatamaan nito.

Dapat ma-isolate at kailangang agad maisagawa ang contact tracing.

Ayon sa World Health Organization, binabantayan nila ang nasa 20 sublineage ng Delta variant.

"What we're looking at is how Delta is changing over time. One of the sublineages that we're looking at is AY.4.2. It basically means Delta, with additional mutations. That is something that was identified in the UK and they’ve shared information with us," ani WHO Technical Lead Maria Van Kerkhove.

Aminado ang WHO na patuloy pang pinag-aaralan ang sublineage na ito. Pero tiniyak naman nila na ang pagbabakuna ay epektibo rito.

"The good news, even though Delta is dominant, our vaccines remain incredibly effective against preventing severe disease and death. But we want to be in a good position in case there is a need for change," ani Kerkhove.

Sa ngayon, aabot sa 80 porsiyento ng target adult population ng Metro Manila ay bakunado na.

Nakikita naman ng UP COVID-19 Pandemic Response Team na posibleng tumagal nang hanggang 2022 ang patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19.

"We hope na tuloy-tuloy ito hanggang December or even 2022 we hope na tuloy-tuloy ito although kailangan nating sabihin sa publiko na we can be optimistic pero cautiously optimistic," ani Prof. Jomar Rabajante ng UP COVID-19 Pandemic Response Team.

Pero ngayon, maituturing pa rin aniyang mataas ang 4,000 kaso kada araw sa bansa, at ang pagtala ng 11.7 porsiyentong positivity rate.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News