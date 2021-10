MAYNILA - Arestado ang tatlong empleyado umano ng travel agency sa paggawa ng pekeng RT-PCR test results para sa mga biyaherong kustomer sa Quezon City.

Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspek na dumaan sa pagbabakuna noong Huwebes.

Inaresto ang mga suspek matapos magreklamo ang apat na biktima na peke umano ang binigay sa kanilang dokumento ng RT-PCR results.

Ayon sa biktimang si Junalyn Alfone, may nakahanda na silang RT-PCR test kasama pa ang tatlong kasamahan para makauwi na ng probinsiya.

Sa ikalawang subok nilang bumiyahe ay nagpatulong na sila sa tauhan ng isang booking agency sa Cubao, Quezon City.

Ipinagmamalaki ng tauhan ng travel agency na kaya umano nilang asikasuhin nang mabilisan ang mga papeles para makabiyahe basta't magbigay ng P16,000 para sa package deal, kung saan kasama ang mabilisang RT-PCR results at pamasahe.

Nauna na ring nagpa-RT-PCR test noong Oktubre 16 ang mga biktima sa Red Cross pero nag-expire na rin ito sa loob ng ilang araw at kailangan nila ng panibagong RT-PCR test.

Makalipas ang ilang araw nagulat umano ang mga biktima na nakabili na ng ticket ang sinasabing agency at puwede na raw silang bimiyahe.

Ang buong akala ng mga biktima ay pinayagan nang magamit ang una nilang test result dahil lahat naman daw sila ay nagnegatibo sa COVID-19.

Nang dumiretso sa bus terminal sa Cubao, lumabas na peke ang test result at hindi tugma ang pangalan ng nasa QR code at pangalan ng mga biktimang babiyahe.

Dito na nagsumbong ang mga biktima sa police station at sa follow-up operation, naaresto agad ng Quezon City Police District ang tatlong suspek na kinasuhan ng estafa at falsification of public documents.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

