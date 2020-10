Virtual dasal, bisita alok sa pagsasara ng mga sementeryo sa Undas

Maagang nagpunta sa sementeryo ang ilan ngayong isasara ang mga ito sa Undas dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic. ABS-CBN News

MAYNILA— Nag-iisip ng iba’t ibang paraan ang ilang sementeryo at simbahan ngayong sarado ang libingan at columbarium sa Undas dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Dinagdagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ng features ang undasonline.com, na ginawa para makita ng mga seafarer ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay.

Ngayon, maaaring magsindi ng "virtual" na kandila ang mga pupunta sa website at magbigay ng prayer request.

Puwede na ring ilista ang mga pangalan ng mga namayapa sa prayer request gayundin para mapasamang ipagdasal sa mga misang gaganapin mula Nobyembre 1 hanggang 8.

Nakalagay na rin doon ang mga dasal na maaaring sambitin habang binabantayan ang itinirik na virtual kandila.

Libre ito pero maaaring magbigay ng kahit anong donasyon. Giit kasi ni Msgr. Pedro Quitorio, CBCP Media Office Director, maaaring gawin sa bahay at mga bukas na simbahan ang pagdarasal— na siyang sentro ng okasyon.

“Ang napakahalaga lang naman po sa undas ay dasal, magdasal para sa kaluluwa, 'yun po siguro 'yung mas kinakailangan ng mga souls in purgatory, 'yung dasal. Siguradong hihina 'yung mga bilihan ng mga bulaklak again, transform that into praying,” ani Quitorio.

Alok naman ng ilang sementeryo ang “virtual” na dalaw dahil sarado ang mga ito sa mga bisita sa papalapit na Undas, kung kailan inaasahan taon-taon ang pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo.

Sa virtual dalaw ng Himlayang Pilipino sa Quezon City, maaaring magpalagay ng kandila, bulaklak, at magpadasal sa pari o ministro sa puntod.

Kailangan lang idaan sa kanilang website at social media account ang hiling pero may bayad ito.

Maaari namang makilahok nang libre sa araw-araw na pagdarasal sa kanilang social media accounts at sa misang isasagawa ni Fr. Jerry Orbos sa Nobyembre 1 at 2.

"The whole nation together, whoever wants to login to our sites is welcome to pray with us so we can do this all unified and together and make it a significant day for us just like before," ani Adelaida Adduru-Bowman, na namumuno sa sementeryo.

-- Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News