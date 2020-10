Mga pasaherong pinapapasok sa NAIA binawasan dahil sa aberya sa COVID-19 swab test

Mga Filipino na na-repatriate mula United Kingdom sa Ninoy Aquino International Airport. Czar Dancel, ABS-CBN News

Binawasan ngayong Huwebes ang bilang ng mga pasaherong papayagang makapasok sa Ninoy Aquino International Airport matapos ihinto ng Philippine Red Cross ang pag-proseso ng swab tests dahil sa hindi pa nababayarang utang ng Philippine Health Insurance Corp.

Kailangan muna kasing dumaan sa swab test ang lahat ng pasaherong papasok ng NAIA pero simula nang ihinto ng Red Cross ang pag-proseso sa test kits, lumobo ang bilang ng mga overseas Filipino worker na naghihintay ng resulta ng kanilang COVID-19 test.

Nasa 2,500 pasahero na lang ang pinapapasok ng paliparan mula sa dating 4,000.

"'Yon nga 'yong unang pinag-uusapan namin na nakakatakot. Baka lang magkaroon ng problema kapag dumating na 'yong talagang weekend na maramihan ang dumarating na OFW," ani Commodore Armand Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, na nangangasiwa sa mga OFW.

Nagkumahog umano noong gabi ng Miyerkoles ang PCG at iba pang ahensiya ng gobyerno para makahanap ng mga ospital na magpo-proseso ng nasa higit 2,000 COVID-19 test.

Wala na rin ang pre-registration na dating ginagawa ng PRC sa mga OFW.

Layon pa naman nitong mapabilis ang proseso pagdating sa NAIA, mula sa pagbibigay ng detalye hanggang sa swab test.

"Kapag hindi pa nakapagbayad wala kaming choice kundi gawan ng paraan," ani Balilo.

"Worst case scenario na nga, piniliplit namin ma-replicate na 'yong Red Cross," aniya.

Nauna nang iginiit ng Malacañang at PhilHealth na mababayaran ang utang sa Red Cross.

Watch more in iWantTFC

Sa kabila ng pagbawas ng mga papayagang makapasok sa NAIA mula sa ibang bansa, pinag-aaralan naman ngayon ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) kung luluwagan na ang restriction para sa mga turista o foreign-passport holders na makapapasok ng Pilipinas.

Bibigyang-prayoridad ang mga magmumula sa mga bansang tumatanggap na rin ng mga Pilipino at mababa ang kaso ng COVID-19.

"Kasi may mga ibang bansa na tumatanggap ng mga mula sa Pilipinas so tinitignan din natin 'yong option ng reciprocity," ani Cabinet Secretary Karlo Nograles.

Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, bago tumanggap ng turista, kailangang tiyaking kaya ng bansa ang dagdag na pasahero, lalo't may isyu pa ngayon sa test kits at nilimitahan ang bilang ng mga pinapayagang makapasok sa NAIA.

"Ang lagi kong sinasabi plus one minus one lang naman ito. For every foreigner we have to allow in, is one seat less to a Filipino," ani Foreing Affairs Undersecretary Brigido Dulay.

"You have to take that inbound issue tgether with all the other factors... This is always tied up with our capacity to test and quarantine and also our arrival quota," aniya.

Nakahanda naman ang pasilidad ng NAIA sa ano mang maging desisyon ng IATF, bawasan man o dagdagan ang dadaan na mga pasahero.

"We have enough slots, we have enough space in terms of passenger movement. Ang challenge po ay sa one-stop shop being manned by Coast Guard and pagdating ng mga kababayan natin. Limitado ang pagte-test," ani Ed Monreal, general manager ng Manila International Airport Authority.

Sa ngayon, may 3 opsiyon ang mga pasaherong papasok sa NAIA para sa kanilang swab test.

Nariyan ang Red Cross na swab test kits pa rin na isa o 2 araw lang makukuha ang resulta pero may bayad na P4,000 sa mga non-OFW at P3,400 sa OFWs.

Maaaring sa mga pribadong ospital din magpa-swab test kung saan mabilis din ang resulta at naglalaro ang presyo sa P6,000 hanggang P10,000.

May libreng swab test naman ang PCG sa pamamagitan ng PhilHealth pero maaaring abutin nang 4 o 5 araw ang paghihintay ng resulta.

Watch more in iWantTFC

:

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News