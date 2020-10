Mga doktor hinikayat na mag-apply sa mga ospital

Mga medical worker na nakasuot ng personal protective equipment habang nagbabantay sa entrance ng Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Tondo, Manila noong Marso 24, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

Hinikayat ng Department of Health at Philippine Medical Association ang mga doktor na mag-apply sa mga opsital, lalo't nakararanas ng bahagyang kakulangan sa mga manggagamot ngayong panahon ng pandemya.

Aminado ang kagawaran at grupo na may mga doktor pa ring natatakot pumasok, dahilan para magkulang ang bilang ng mga doktor sa mga pagamutan.

"We are calling on our doctors, especially in this time of pandemic, na sana po makatulong tayo sa gobyerno sa pag-apply natin o pagpasok sa mga ospital, especially in government hospitals," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Hindi mawawala sa doctor 'yon, 'yong apprehension nila... sinasabi nga naming ibang-iba naman 'yong dati kaysa ngayon kasi may precautions na ngayon," ani PMA President Benny Atienza.

Ayon kay Vergeire, may mga doktor naman nang na-hire sa ilalim ng emergency hiring program ng pamahalaan pero iba ito sa residency program sa mga ospital.

"Ang emergency hiring program, ang kontrata lang ng mga doctor dito ay 6 na buwan and just for the course of the pandemic," paliwanag ni Vergeire.

"Itong residency program, this would last for 3 to 4 years depending of the specialization na ina-apply-an nila," aniya.

Inaasahang bago matapos ang taon ay muling madadagdagan ang bilang ng mga doktor na mag-apply sa mga ospital, lalo na sa residency program.

Naantala din kasi ng pandemya ang licensure exam ng mga nagnananis maging doktor.

"There will be 4,000 doctors na magte-take ng exam para lisensiyado sila this November. We do hope that they will apply for different positions in both private and government hospital for their training," ani Atienza.

Sa tala ng DOH, higit 10,000 health care workers na ang tinamaan ng COVID-19, kung saan higit 500 na lang ang active cases o hindi pa gumagaling sa sakit.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News