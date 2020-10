Malacañang bubusisiin ang dahilan sa likod ng pagkamatay ni baby River

Nagtipon-tipon ang iba’t ibang militanteng grupo sa Katipunan Avenue sa Quezon City para mag-alay ng bulaklak at magtirik ng kandila bilang pag-alala kay baby River, ang anak ng detained activist na si Reina Mae Nasino. October 21, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Tiniyak ng Malacañang ngayong Huwebes na bubusisiin nito ang dahilan ng pagkamatay ni baby River Nasino, ang 3 buwang anak ng aktibistang si Reina Mae Nasino na nakakulong sa Manila City Jail.

Matatandaang inilayo kasi ang sanggol sa kanyang ina dahil wala umanong pasilidad ang Manila City Jail para maalagaan ito.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi niya alam ang detalye ng pagkamatay ni River, pero sisilipin ito ng Malacañang lalo na’t dapat itinuring pa ring inosente ang ina hangga’t wala pang hatol ang korte sa kanyang mga kaso.

“I will personally take steps to inquire into this, knowing that there are some treaty obligations that will probably have to be complied with,” sabi ni Roque.

“As it stands, I do not know if Manila City Jail has that facility in fact. And we will inquire from the DILG because it is the DILG that manages the jail for detainees, those who have not been convicted by the courts,” dagdag niya.

Itinuturing na isang political prisoner si Nasino na inaresto sa opisina ng makakaliwang grupo na Bayan taong 2019. Kasong illegal possession of firearms and explosives ang isinampa sa kaniya.

Nitong Miyerkoles, sumugod sa Mendiola ang ilang grupo para iprotesta ang nangyari sa mag-ina. Namatay si baby River noong Oktubre 9 nang hindi kapiling ang ina, at inilibing isang linggo ang makalipas.

Babala naman ni Roque, ipinagbabawal pa ang mga kilos-protesta dahil ito ay maituturing na mass gathering sa kabila ng banta ng COVID-19.

“Ang karapatan ng malayang pananalita ay garantiyado po ng ating Saligang Batas. Gayunpaman, ang aking pakiusap lang po, panahon po ng COVID at kahit kayo po ay lumalaban at kalaban ng gobyerno, pinangangalagaan po namin ang inyong kalusugan,” aniya.

“So ang pakiusap po, sundin natin. Hanggang sampung tao lang po ang pagtitipun-tipon dahil ayaw po namin kayong magkasakit.”

