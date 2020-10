Immigration officials na kakasuhan sa 'pastillas scam' madadagdagan pa: NBI

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Madadagdagan pa ang ang mga kakasuhan sa Bureau of Immigration (BI) dahil sa tinaguriang "pastillas scam," kung saan ipinapapasok ang mga Chinese nationals sa bansa sa pamamagitan ng panunuhol, ayon sa National Bureau of Investigation (NBI).

Ayon sa NBI, pinagtibay ng testimonya ng whistleblower na si Jeffrey Dale Ignacio ang naunang isiniwalat ng kapwa niyang immigration officer at testigo na si Allison Chiong.



"Mayroong second batch na. Malamang, 'yung natirang hindi nakasuhan at sisikaping makasuhan.... May nabanggit na mga panibagong pangalan," sabi ni Jun Dongallo, hepe ng NBI special action unit.

Bago nito, kinasuhan noong Setyembre ang 19 na opisyal ng BI dahil sa pastillas scam.

Kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa ng NBI special action unit sa Ombudsman.

MGA DATING ISYU

Hindi ito ang unang imbestigasyon na ginawa sa mga opisyal ng BI.

Noong 2016, kinasuhan sina deputy commissioner Al Argosino at Michael Robles dahil umano sa pangingikil ng P50 milyon mula sa negosyanteng si Jack Lam para pakawalan ang kanyang mga empleyadong Chinese na ilegal na nakapasok sa bansa.

Noong isang taon, 18 mga ahente at empleyado ng BI ang kinasuhan matapos umanong kikilan at damputin ang ilang Korean national matapos bantaan na sila ay ipapa-deport.

WHISTLEBLOWER

Ayon kay Ignacio, nang pumasok siya sa BI ay umaarangkada na raw ang iba't ibang sistema ng katiwalian.

"Nung dumating ako dyan, ganyan na ang sistema. Hanggang ngayon, ganyan pa rin."

Hindi naging madali para kay Ignacio na ituro ang kanyang mga kasamahan at supervisor sa kanilang naging papel sa pastillas scam.



"Malungkot ako kasi kasama ko 'yang mga 'yan sa ilang taon ko sa Bureau. Mahirap para sa akin, pero kailangan kong gawin. Kailangan ko magsabi ng totoo para once and for all, matigil ang corruption sa Bureau," sabi ni Ignacio.

Taong 2009 siya nagsimula sa BI, at dati pa raw siya inalukan na sumali sa pastillas scam.



Napapayag siya noong 2017 nang tanggalin ang kanilang overtime pay, at naiwan sa P19,000 ang buwanang sahod na naiuuwi sa pamilya.

Matapos niyang lumantad, umaasa si Ignacio na malilinis na sa katiwalian ang kaniyang minahal na ahensiya.



—Ulat ni Niko Baua, ABS-CBN News