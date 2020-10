DOLE mamimigay ng libreng bisikleta sa mga nawalan ng trabaho

MAYNILA - Inanunsyo ng Department of Labor and Employment (DOLE) na sisimulan na nila sa Lunes, Oct. 26, ang pamamahagi ng mga libreng bisikleta sa mga nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Atty. Karina Perida-Trayvilla, director ng DOLE - Bureau of Workers with Special Concerns, ito ay para matulungan ang mga Pilipino magkaroon ng bagong trabaho lalo na’t nagiging in-demand ngayon ang delivery ng food and non-food items.

"Hindi lang po ito bikes, mayroon po itong insulation bag, mayroon din po kaming helmet na ibibigay, tapos mayroon din pong reflectorized vest and bicycle rack. At hindi lang po iyan, dinagdagan po namin ng cellphone at e-loading wallet," ani Trayvilla.

Pinapayuhan ang mga gustong mag-apply na pumunta sa pinakamalapit sa na DOLE field office o sa public employment service office para sa profiling na gagawin.

Kapag na-qualify sa programa ay bibigyan sila ng social preparation training kung saan matuturuan sila ng traffic regulations at iba pa.

Tutulong din aniya ang regional tripartite wages and productivity board para naman sa productivity at financial literacy, habang may ibabahagi rin hinggil sa occupational safety at health ang isang attached agency ng Department of Labor and Employment.

Ma-eenroll din sila sa personal accident insurance sa GSIS, at para madali rin sila makahanap ng trabaho, may partnership din ang DOLE sa Grab, LalaFood, at LalaMove.

Inaasahang nasa 900 na libreng bisikleta ang ibibigay ng DOLE mula October 26-28, kung saan higit 200 dito ay ilalabas sa main office nila sa Intramuros sa Lunes.

Target rin ng DOLE na magsagawa rin ng ganitong program sa Cebu at iba pang regional offices.