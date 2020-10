Bukas na bintana, mga partition sa classroom nakatutulong laban sa COVID-19: pag-aaral

Lumalabas sa isang pag-aaral na mas makakaligtas ang mga estudyante sa coronavirus disease (COVID-19) kung lalagyan ng plastic partition, bukas ang mga bintana at ang airconditioning sa mga classroom. Reuters

Lumalabas sa isang pag-aaral na mas makaliligtas ang mga estudyante sa coronavirus disease (COVID-19) kung lalagyan ng plastic partition at bukas ang mga bintana at airconditioning sa mga classroom.

Sa pagsusuring "Numerical investigation of aerosol transport in a classroom with relevance to COVID-19," lumalabas na 70 porsiyento ng mga particle na nalalanghap kapag may nagsasalita ay maaalis sa kuwarto kung bukas ang mga bintana nito.

Lalong maiiwasan anila ang transmission ng mga particle kung maglalagay ng barrier sa mga desk na may pagitang 8 talampakan.

Kalahati naman sa mga particle na lumalabas kapag umuubo at bumabahin ang isang tao ay napupunta sa sahig o kaya naaalis ng air conditioning sa loob ng 15 minuto, ayon sa ilang researcher nitong Martes sa Physics of Fluids.

"Masks... reduce the number of particles coming from a person and also change their initial velocity. Then you want social distancing and hand sanitizing. Then air conditioning, open windows and glass partitions," sabi ng coauthor na si Khaled Talaat mula sa University of New Mexico sa Reuters. "No single layer will do the job."

Maaaring paupuin ang mga estudyanteng mataas ang risk sa mga komplikasyon ng coronavirus disease (COVID-19) kung saan mas mababa ang posibleng exposure sa particles, na nakadepende sa air conditioning layout sa loob ng kuwarto, ayon sa mga researcher.

— Isinalin mula sa ulat ng Reuters